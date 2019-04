Sheyla Rojas sorprende a sus seguidores en Instagram al autodenominarse como "Rubí". | Fuente: Instagram

Uno de los temas más comentados en las últimas semana ha sido la participación de Pedro Moral en "El valor de la verdad", debido a que reveló cómo fue la relación que sostuvo con Sheyla Rojas.

Tras la emisión del programa conducido por Beto Ortiz, la ex chica reality recibió diversas críticas en redes sociales donde incluso la llamaban "interesada" y la comparaban con el personaje "Rubí".

Esta vez, la misma Sheyla Rojas bromeó con esta comparación y se autodenominó como "Rubí" y le envió saludos a sus "Rubí Rojas Lovers".

Como se recuerda, "Rubí" fue una telenovela mexicana protagonizada por Barbara Mori. En esta ficción la actriz dio vida a Rubí Pérez, una mujer tan bella como lo es de perversa, que su máximo sueño es encontrar a un hombre adinerado y conquistarlo para que la saque de la pobreza a cualquier precio.

Sheyla Rojas ha tomado con un gran sentido del humor estas comparaciones y en el inicio del programa "Estás en todas" señaló que le han causado gracias los memes que han compartido en redes sociales. Asimismo, dijo que ella era "Rubí Rojas".

¿POR QUÉ SE CANCELÓ LA BODA DE SHEYLA ROJAS Y PEDRO MORAL?



Una de las preguntas más polémicas que respondió Pedro Moral durante su participación en "El valor de la verdad" fue si Sheyla Rojas, hasta hace un par de semanas su prometida, había terminado la relación porque él no era millonario. Con un rotundo sí y la confirmación del polígrafo, Moral contó que el tema económico había sido un factor importante en su relación.

"Mi relación con Pedro no terminó porque tuviera o no dinero. Me parece absurdo que se diga eso, me parece un tema tonto. Yo soy consciente y sé las cosas que pasan en una relación. Se da: a veces tienes, a veces no tienes", contó.

Rojas resaltó que, pese a lo declarado por Moral en el programa conducido por Beto Ortiz, ella es una persona trabajadora que "ha venido de abajo, que vengo trabajando y 'me saco la mugre' para salir adelante".

"Yo considero que en esta vida lo importante no solamente es un tema de plata. Y en este caso, si Pedro y yo terminamos fue porque teníamos incompatibilidad en la forma de pensar y ver la vida. Definitivamente yo soy mujer, pero también, a veces para dar el paso de casarse, uno se ilusiona, piensas que todo es color de rosa, pero vas viendo y conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que definitivamente no es así", comentó.