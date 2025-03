"No se siente orgulloso de mí, no me ama": Shirley Arica se quiebra al hablar sobre el abandono de su padre

La modelo habló sobre la frialdad de su progenitor y cómo ha aprendido a vivir con su ausencia, aunque el dolor aún persiste.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La modelo Shirley Arica compartió un duro episodio de su vida personal al hablar sobre la difícil relación que mantiene con su padre. A través de una reciente declaración en El valor de la verdad, la exchica reality reveló que recibió un mensaje de su progenitor que la lastimó, reviviendo heridas del pasado.

"Mi papá me mandó un audio extenso y, entre todo, me dijo ‘Tu padre está muerto’. Ya me lo había dicho antes, pero me lo repitió. Después de mucho tiempo volvió a herirme cuando yo ya me sentía curada", contó Arica, dejando en evidencia el dolor que aún carga por la ausencia paterna.

Pese a la frialdad del mensaje, Shirley Arica intentó responder con calma, pero la conversación solo empeoró. "Yo traté de responderle lo mejor posible porque, a pesar de que es mi papá y me hirió, traté de contenerme. Él lo tomó como un ataque, como un desprecio. Me dijo ‘¿Tú qué te crees? Tú eres así por mí’”, relató.

Arica confesó que la actitud de su padre la ha hecho sentir como si hablara con un desconocido en lugar de un papá que debería apoyarla. "Es como si yo estuviese hablando con mi enemigo, no con mi padre que se siente orgulloso de mí, no con alguien que me ama. No puedo hacer nada. Me duele porque es mi papá", expresó con tristeza.

El episodio de agresión que vivió Shirley Arica

La modelo Shirley Arica reveló detalles estremecedores sobre los episodios de violencia que vivió durante su relación con el futbolista Jean Deza. En el programa, Arica contó cómo una discusión terminó en agresión física, dejándola con una grave herida en la cabeza.

"El día que me rompió la cabeza, estábamos en su casa en una reunión familiar. No sé por qué comenzamos a discutir. Su habitación tiene dos espacios, había una columna. Comenzamos a forcejear, no recuerdo el motivo de la pelea, pero me empujó, caí contra la pared y me abrí la cabeza. Ahí reaccionó que había metido la pata, me auxilió porque había mucha sangre. Entré en pánico, comencé a llorar y después de eso se terminó la relación", relató la modelo.

Shirley Arica también confesó que, aunque denunció el hecho, decidió no continuar con el proceso legal debido a la falta de respaldo del sistema judicial. "Sí lo denuncié, pero no continué. Es crudo lo que voy a decir, pero la justicia acá es una pérdida de tiempo, es gasto. Sientes que al final del camino no hay un respaldo", expresó.