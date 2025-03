Christian Domínguez admite beso con Shirley Arica en discoteca y afirma: "Estaba en tragos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Domínguez admitió que besó a Shirley Arica. Esto, luego de que la exchica reality confesará en El valor de la verdad que tuvo un acercamiento con el cumbiambero de 41 años cuando fue a una discoteca junto a Mario Hart y Aída Martínez hace algunos años.

Al respecto, el cantante de Gran Orquesta Internacional y actual pareja de Karla Tarazona aclaró que si bien besó a Shirley Arica, "no pasó algo más" después con ella.

"¿Si mi nombre sonará en El valor de la verdad de Shirley Arica? Espero que no. ¿Si Shirley contó que nos dimos un besito? Si sale esa vaina (…) (Sí, es cierto) eso fue hace casi 14 años, (estábamos) en tragos. Fue una noche de discoteca, pasó y adiós. Ni siquiera pasó algo más", comentó.

Seguidamente, Christian Domínguez reiteró que no pasó la noche con la modelo peruana. "No, nada, porque si hubiera sido así, ella (Shirley Arica) lo hubiera contado en su momento", señaló en Radio Panamericana.

En ese sentido, el también actor de Mi amor el wachimán mencionó que besó a Shirley Arica en el momento en que estaba soltero y cuando aún no inició su primera relación con Karla Tarazona. "Ni ojitos nos hacíamos (con Karla Tarazona), estaba solo, solo. Con las justas nos decíamos un hola (con Karla)", agregó.

Shirley Arica ganó 50 mil soles tras responder las 21 preguntas en 'El valor de la verdad'. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

¿Qué dijo Shirley Arica sobre Christian Domínguez?

Shirley Arica contó que se besó con Christian Domínguez cuando ambos estuvieron juntos en una discoteca. No obstante, resaltó que para ella dicho acercamiento con Domínguez fue "insignificante" y que no recuerda cómo pasó.

"No entiendo por qué lo hice. Estábamos en una discoteca con Aída Martínez, Mario Hart y Christian Domínguez y luego nos fuimos al departamento de Mario. Aída estuvo con Mario y yo con Domínguez", comenzó diciendo la modelo de 35 años en el sillón rojo del programa El valor de la verdad el último domingo.

"(Ese beso) fue tan insignificante que no me acuerdo cómo fue. No sé si fue rico o no. La cuestión es que chapamos y ya", añadió la exparticipante de El gran chef famosos.

Asimismo, Arica reveló que el propio Domínguez la invitó a sus presentaciones en varias ciudades del país, pero que ella no estaba interesada por lo que "no pasó nada" entre ellos.

"No iba haber una segunda cita. Ni fregando. Él me escribía para que lo acompañe, pero no. Él me quería 'dar vuelta', supongo. Él es un ‘gilero’ desesperado. Se le nota. No se me encendió la chispa. Me dio pena decirle que no pasa nada", aseveró.

Actualmente, Christian Domínguez mantiene una relación con Karla Tarazona. | Fuente: Instagram

¿Cuáles son las preguntas que respondió Shirley Arica en El valor de la verdad?

1. ¿Estuviste en una encerrona con Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula?

Sí (Verdad)

2. ¿Amenazaste a Christian Cueva con romper su auto?

Sí (Verdad)

3. ¿Dormías en la habitación de Jefferson Farfán?

Sí (Verdad)

4. ¿Le regalaste rosas azules a Jeffersón Farfán?

Sí (Verdad)

5. ¿Te reclamó Jefferson Farfán por su polera Gucci?

Sí (Verdad)

6. ¿Sufriste de un 'mal de amores' por Diego Chávarri?

Sí (Verdad)

7. ¿Te rompió la cabeza Jean Deza?

Sí (Verdad)

8. ¿Te fue infiel Jean Deza con Jossmery Toledo?

Sí (Verdad)

9. ¿Te besó Christian Domínguez?

Sí (Verdad)

10. ¿Tuviste un 'choque y fuga' con Nicola Porcella?

Sí (Verdad)

11. ¿Te cortaste los brazos por tu enamorado?

Sí (Verdad)

12. ¿Tienes problemas con el alcohol?

No (Verdad)

13. ¿Han sido tóxicas todas tus relaciones?

Sí (Verdad)

14. ¿Te anuló un pasaje Reimond Manco porque no tuviste relaciones con él?

Sí (Verdad)

15. ¿Intentaron abusar de ti cuando eras niña?

Sí (Verdad)

16. ¿Te abandonó tu padre a los ocho años?

Sí (Verdad)

17. ¿Te robabas panes de supermercado?

Sí (Verdad)

18. ¿Perteneciste a una banda criminal?

No (Verdad)

19. ¿Sufriste tocamientos indebidos en la carceleta?

Sí (Verdad)

20. ¿Hiciste un trío con Gabriela Herrera?

No (Verdad)

21. ¿Te enamoraste de Jefferson Farfán?

*No respondió, tocaron el botón rojo.

Pregunta de repuesto: ¿Te ofrecieron 50 mil soles a cambio de sexo?

Sí (Verdad)



