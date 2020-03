La exconductora Sofía Franco se refirió a los rumores sobre la fiesta de Nolberto Solano. | Fuente: Instagram

Sofía Franco se refirió sobre los rumores que la involucran con la fiesta de Nolberto Solano. Pasadas las 8 p.m., el exfutbolista y Pablo Zegarra fueron llevados a la comisaría de La Molina por no respetar el aislamiento social obligatorio durante el Estado de Emergencia por la pandemia de coronavirus.

En una entrevista para Trome, la expresentadora pidió que no utilicen su nombre para vincularla a una falta cometida por los directores técnicos de fútbol.

“Magaly pidió al final de su programa que no especulen. Estamos en emergencia sanitaria, lo que todos estamos haciendo en nuestras casas es lo correcto. Entonces, me gustaría que no mencionen mi nombre porque sí me afecta y me afecta más todo lo que está pasando nuestro país”, dijo Sofía Franco sobre la especulación de su presencia en la fiesta de Solano.

En esa misma línea, la exconductora de televisión aseguró que se encuentra junto a su familia, y su esposo Álvaro Paz de la Barra, alcalde de la Molina. Además, Sofía Franco niega haber violado alguna norma durante la cuarentena obligatoria por la amenaza de COVID-19 en nuestro país.

“Estoy confinada con mi familia desde antes que se decrete la cuarentena. Hay temas más importantes en estos momentos y te lo digo de corazón porque veo cómo la está pasando la población vulnerable. Queda aclarado que no violé ninguna norma”, manifestó.

Sofía Franco afirmó que solo sale a espacios públicos para ayudar a su esposo a entregar víveres a las familias en estado de vulnerabilidad en La Molina. “Ahí sí salgo, para repartir víveres a los más necesitados del distrito y lo hago para apoyar a mi esposo (Álvaro Paz de la Barra)”, concluyó la exconductora de televisión.