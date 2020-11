Sonia Morales le aclara a Yahaira Plasencia quién es 'La Patrona'. | Fuente: Instagram

¿Y La Patrona es...? La cantante folclórica Sonia Morales habló claro y fuerte al señalar que ella es 'La Patrona', apelativo que usa actualmente la salsera Yahaira Plasencia.

La intérprete vernacular aseguró que ella patentó el nombre ante el Indecopi. Y le dejó clara la situación a la cantante de "Cobarde".

"Sé que la señorita Yahaira dice que es ‘La Patrona’. Por favor, que revise los registros legales donde yo figuro con esa frase desde hace 10 años. Le hago saber a la señorita que ese nombre lo tengo patentado no de ahorita, sino hace varios años", indicó la artista a El Popular.

Por otro lado, Sonia Morales descartó tomar medidas legales contra Yahaira Plasencia. Si bien, en el pasado lo pensó, cambió de opinión y ahora lo considera una pérdida de tiempo.



"Algunos me recomendaron que lo haga [interponer demanda], pero ahora considero que sería una pérdida de tiempo, pues todos estamos más preocupados por la pandemia”, recalcó.

¿CÓMO EMPEZARON A LLAMARLA 'LA PATRONA'?

Asimismo, la intérprete de "La vecina chismosa" recordó que el apelatvo de 'La Patrona' se lo pusieron durante un reportaje que le hicieron en Barranca años atrás.

“Los periodistas me vieron con mi sombrero y dirigiendo a la gente y me dijeron que era ‘La Patrona’. Me gustó y me quedé con eso hasta ahora”, contó Sonia Morales.

Por otro lado, la cantante folclórica celebrará sus 26 años de vida artística con un concierto virtual, mientras sigue trabajando en sus chacras. “Este año será diferente, pero igual lo vamos a festejar. Lo podrán ver no solo en el Perú, sino también en Bolivia, Argentina, Chile, Estados Unidos y Europa”, apuntó.

