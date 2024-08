Marisol Aguirre dice que Stefano Meier estudió actuación fuera de Perú para evitar el peso de la fama de sus padres

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mamá orgullosa. La actriz Marisol Aguirre expresó su alegría por cumplir uno de sus sueños pendientes: actuar junto a su hijo, Stefano Meier. Esta oportunidad se presentó luego de compartir roles en la teleserie Los otros Concha, una producción de Michelle Alexander. "Eso me hace demasiado feliz, actuar con mi hijo era un sueño que estaba pendiente y ya se dio", comentó Aguirre a Trome.

En cuanto al desempeño actoral de su hijo, Marisol no escatimó en elogios. "Yo siempre lo he visto bien. Él ya viene haciendo cosas en la actuación antes de venir a Perú y se preparó. Es un muchacho preparado, ha estudiado su carrera en el extranjero, trabajó fuera y pone a prueba sus conocimientos. Se me cae la baba", señaló.

Stefano Meier sigue su propio camino en la actuación

Según Marisol, Stefano Meier decidió estudiar actuación en el extranjero para evitar las comparaciones con su trayectoria y la de Christian Meier, su padre. "Sí, eso fue lo que quiso siempre. Él no estudió acá porque dijo 'acá tengo todo el peso de mi papá y mi mamá. Yo quiero ser alguien por mi nombre'", explicó.

En cuanto a sus propios proyectos, Marisol Aguirre está actualmente involucrada en la obra de teatro 'Grandiosas', que se presentará todos los viernes y sábados de agosto en la Asociación Cultural Campo Abierto. "Estamos de vuelta con esta comedia que fue un éxito en junio, así que a pedido del público volvemos", anunció la actriz, dejando la puerta abierta a futuras apariciones en televisión.

Marisol Aguirre cree que todavía no se convertirá en abuela

En Los otros cocha, el personaje de Stefano Meier está a punto de convertirse en padre; esto llevó a Aguirre a cuestionarse sobre cuán cercano estaría de esa situación en la vida real.

"Imagínate, sería la más feliz del mundo, pero estoy segura de que ninguno de mis hijos me hará abuela pronto", afirmó. Según dijo, aseguró que sus hijos están enfocados en sus proyectos personales, pero dejó claro que recibiría con alegría la llegada de un nieto.