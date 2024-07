"Un beso no es símbolo de oficializar": Karla Tarazona aborda rumores de reconciliación con Christian Domínguez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Tarazona abordó las especulaciones de una posible reconciliación con su expareja, Christian Domínguez; el beso comprometedor que compartieron durante el reciente cumpleaños del cantante, hizo que la presentadora aclare la situación públicamente.

"Fue un pico, lo que ven ahí es lo que hay, nadie se esconde. Fue una reunión en mi casa, si uno quiere esconder algo, le quitas el teléfono a todos", dijo Tarazona en referencia a las imágenes que fueron difundidas por el programa de Magaly Medina.

La presentadora subrayó que tanto ella como Domínguez son personas solteras y que el beso fue un gesto espontáneo sin mayor significado. "Un beso no es símbolo de oficializar a otro... lo que se vio ese día es parte del momento... Hace un buen tiempo no hablo de mi vida privada. Somos personas solteras, no le estamos haciendo daño a nadie", afirmó en su programa radial.

Tarazona dijo que sus menores hijos no estuvieron presentes durante la reunión, en ese sentido, subrayó la necesidad de manejar la situación con sensibilidad. "En ese video mis hijos no salen... Nadie sabe la conversación que hay en cuatro paredes. Tengo que conversar con ellos, a Christian lo quieren mucho. Este no es un proceso fácil para nosotros", explicó.

Karla Tarazona responde a su exesposo, Rafael Fernández

Ante el revuelo de la supuesta reconciliación, el empresario y exesposo de Tarazona, Rafael Fernández, llamó la atención al publicar un mensaje polémico en redes sociales, aunque sin referirse directamente a ellos.

"Odio darme cuenta de que lo que sospechaba era real. ¿Pasa, no? Que tenemos como ese sexto sentido que nos dice que algo anda mal y que algo está pasando. Sin embargo, confías y sigues, pero al tiempo descubres que todo lo que pensaste fue cierto. Y odio el momento porque ahí te das cuenta de que invertiste tu tiempo y ofreciste tu confianza a una persona que no se lo merecía", compartió Fernández en Instagram.

Ante la posibilidad de que el mensaje esté dirigido a ella, Karla fue tajante al cuestionar la autoridad de su expareja para opinar sobre su vida personal.

"Mi expareja es la persona menos indicada para hacer comentarios. Jamás he sido una persona infiel, esto se ha dado dos años después de haberme divorciado", se defendió.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre el beso con Karla Tarazona?

Christian Domínguez también se refirió al hecho en la reciente emisión del programa Préndete, sin embargo, señaló que no podía profundizar al respecto debido a la naturaleza familiar del espacio televisivo, el cual conduce al lado de Karla Tarazona.

"No podemos decir mucho por ser un programa familiar. Lo que pueden saber es que, nosotros estamos muy tranquilos, relajados y felices, porque no estamos haciéndole daño a nadie, no estamos haciendo sufrir a nadie, somos personas solteras y podemos manejar nuestra vida personal de la mejor manera. No piensen que no queremos pronunciarnos", mencionó el cantante.



Christian Domínguez confesó que Karla nunca dejó de ser su amiga

Christian Domínguez ya había revelado que Karla Tarazona le planteó una condición para reconsiderar su relación sentimental. Cabe recordar que su historia de amor se vio truncada en 2016 debido a una infidelidad por parte del líder de Gran Orquesta Internacional.

Además de no escatimar en elogios hacia su expareja, el cantante y presentador resaltó el apoyo que recibió de ella tras el escándalo del 'ampay' que provocó su ruptura con Pamela Franco.

“[A Karla] le tengo un agradecimiento infinito porque cuando me pasó esto último [su ampay], ella bien pudo decirme: 'Acá están tus hijos, tú tienes un problema y soluciónalo'. Ella pudo haber hecho eso porque era un tema mediático muy fuerte, pero ella no hizo eso. Me dijo: 'Acá están tus hijos, ven a verlos cuando te dé la gana'. Me dejó carta abierta para verlos las horas que yo quería, nunca me puso peros", dijo en una entrevista para el programa de Giancarlo Granda.

Sin embargo, más allá de la historia de amor y desamor, Domínguez confesó que Karla nunca dejó de ser su amiga. "Ella es una mujer a la que yo le tuve mucho cariño como patas, a la que le contaba todo", aseguró.