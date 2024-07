"¿Quieren que me quede sin trabajo?" Ricardo Morán defiende la continuidad de 'El gran chef famosos'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde su debut en mayo de 2023, El gran chef famosos se ha transmitido de manera ininterrumpida y actualmente va por su novena temporada en televisión abierta. Pese a algunas opiniones en redes sociales que sugieren que el programa debe hacer una pausa, el productor, Ricardo Morán, ha defendido su continuidad.

"Estamos felices de que dure por siempre", señaló en un video compartido en sus historias de Instagram.

"A mí me alucina cuando la gente me dice que ese programa ya debería parar ¿Quieren que me quede sin trabajo?... El gran chef famosos lo hacen ciento sesenta personas y todas tienen familia", respondió a sus seguidores.

Según sus declaraciones, otra de las razones para continuar al aire, es el respaldo que el público y los auspiciadores le siguen dando el programa. A ello se suma el cariño de los miembros del jurado y el conductor.

"No solo nos da alegría porque demuestra que es un trabajo bien hecho, sino que nos da tranquilidad, porque este es nuestro empleo y si no continúa estaríamos en problemas. Estamos felices de que dure por siempre", añadió.



Continuida de El gran chef famosos también depende de Latina

En una entrevista que ofreció hace unos meses, Ricardo Morán aclaró que la decisión de seguir produciendo el programa no depende solo de su productora, Rayo en la Botella, sino principalmente de los directivos de Latina.

"Nosotros estamos para servir, si nos invitan a seguir haciendo el programa, por supuesto, vamos a querer seguir haciéndolo", precisó..

No obstante, Morán reconoció que en algún momento el programa podría necesitar un descanso, aunque sin precisar cuándo.

"Ahorita lo que estamos sintiendo es que hay mucho cariño para el programa y hay muchos reconocimientos para el show. Lo agradecemos mucho", dijo a La República.

Ricardo Morán responde a seguidor que le preguntó si 'El gran chef' hará una pausa en televisión. | Fuente: Instagram: Ricardo Morán

José Peláez habla sobre el posible desgaste de El gran chef famosos

José Peláez, quien ha estado frente a la conducción de El gran chef famosos, ya había descartado la idea de tomar un descanso después de varias jornadas de intensa actividad en el programa.

"Al principio, cuando recién empezamos con El gran chef famosos, traté de empezar esta gran aventura como empiezo todos los proyectos en los últimos tiempos, con demasiada expectativa y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. No me imaginé que ya haya pasado un año, es una travesía alucinante", expresó a Trome.

Más allá del efuerzo que requiere hacer el programa, Peláez prefiere ver su trabajo como un momento de diversión.

"Realmente, por lo pronto, no lo tenemos planeado [hacer una pausa]. Nosotros nos estamos divirtiendo, el público se está divirtiendo, tenemos más auspiciadores. Realmente no vemos necesario hacer una pausa", aseguró.

