Stephanie Cayo anunció su separación de Chad Campbell en agosto de este año. | Fuente: Instagram / Stephanie Cayo

Luego de tres años de casados y varios más de relación, Stephanie Cayo anunció en agosto pasado su ruptura con su todavía esposo Chad Campbell. Desde entonces, a la actriz se le viene vinculando con el actor español Maxi Iglesias. Un hecho sobre el que aún no ha querido pronunciarse.

"¿Si estoy enamorada actualmente, si tengo un romance con Maxi Iglesias? Eso no te puedo responder", dijo en una reciente entrevista con el diario El Comercio. Y sobre su estado sentimental acotó: "Estoy en una etapa de florecimiento".



"He pasado este año muchas cosas, he aprendido mucho de mí, aprendí a mirarme, a quererme, a ser mi mejor amiga, a disfrutar de mi compañía, de mi tiempo a solas, me he enfocado a mi trabajo", agregó la actriz de "Club de Cuervos".

Como se recuerda, Stephanie Cayo y Chad Campbell iniciaron su relación a fines del 2013. Un año después, la actriz anunció públicamente al empresario como su pareja y el 27 de enero de 2018 se casaron en Cartagena de Indias, en Colombia, país donde la intérprete vivió durante varios años.

Stephanie Cayo y sus nuevos proyectos

En cuanto a su profesión, Stephanie Cayo se encuentra abocada, actualmente, a la promoción de Performing Arts, un programa de canto, baile y actuación que pertenece al Dance Studio, escuela que dirige su hermana, Fiorella Cayo.

"En 2019, antes de la pandemia, con mis hermanos Macs y Fiorella desarrollamos este programa intensivo de cuatro meses, llamado Performing Arts, donde comparto todo lo que aprendí en España, Colombia, México y Estados Unidos", sostuvo.

Asimismo, Stephanie Cayo, que inició su carrera a los 15 años en la telenovela "Besos robados", también está produciendo una cinta y, probablemente, filme "una serie en enero" de 2022. En febrero, lanzará "Mochileros", la cinta que estará disponible en Netflix.

"Y 'Amalgama', la película con Carlos Cuarón, se estrena el 9 de diciembre. Cómo no amar esta carrera que me da tanto", concluyó.

