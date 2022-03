Stephanie Orúe interpreta a Samantha en la telenovela "Maricucha". | Fuente: Instagram / Stephanie Orúe

Desde la conducción a la música, Stephanie Orúe es dueña de una carrera multifacética que se despliega más allá de la actuación. Y en este momento, se encuentra en un momento lleno de proyectos, entre los cuales el más reciente de ellos es "Maricucha", la telenovela donde interpreta a Samantha.

En el plano personal, el entusiasmo es similar. La actriz aseguró este domingo que no le cierra las puertas al amor, aunque de momento prefiere mantenerse soltera. Después de separarse de su esposo en diciembre de 2020 y poner punto final a una relación de nueve años, admitió que ambos todavía no firman los papeles del divorcio.

"No lo necesito y él tampoco. Estamos bien, separados y cada uno viviendo su vida", dijo al diario Trome. Y luego contó que los pretendientes no faltan en su vida. "Me gusta que me engrían, que me escriban, que me llamen. Yo no quiero compromiso con nadie, pero sí estoy abierta a la coquetería. Yo soy supercoqueta y me encanta el juego de la seducción", indicó.

"Me estoy dejando engreír. Tengo muchos galanes, pero yo los dejo ahí nomás. Ellos esperando, yo viendo y divirtiéndome", añadió Stephanie Orúe.



Stephanie Orúe en "Maricucha"

Samantha, el personaje que Stephanie Orúe interpreta en "Maricucha", es la mejor amiga de la protagonista de la telenovela, encarnada por Patricia Barreto. Una mujer trabajadora, soltera, con la que la actriz contó en febrero pasado que se identifica por su "empuje". "Se saca la mugre, nunca se cansa, todos los esfuerzos que hace es por su hijo", reconoció entonces al mencionado diario.

"No tengo hijos, pero tengo un instinto maternal superdesarrollado y creo que cuando sea mamá voy a ser igual de chambera como Samantha, pero a través de este personaje veo un poco a mi mamá. Claro, también es recontra chamba, éramos solo ella y yo, juntas, los primeros años de mi vida... digamos que a través de Samantha yo le doy, por su dedicación, un homenaje a mi mamá", dijo.

Por otro lado, Stephanie Orúe sostuvo que con Patricia Barreto tienen una amistad que va más allá de la pantalla chica. "La considero como una hermana, porque somos mujeres de teatro. En las escenas [de 'Maricucha'] hacemos mucha 'impro', nos dan libertad para eso", manifestó. Y agregó que es la primera vez que ambas hacen comedia en la televisión.

Según la actriz, "Maricucha" ofrece "cosas distintas" a los televidentes. "Samantha no entra en el drama, lo que queremos es que las familias peruanas por un ratito dejen de pensar en sus problemas porque ‘Maricucha’ llega para hacerlos sonreír", afirmó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x21 Todo lo que nos gustó (y no nos gustó tanto) de Spider-Man No Way Home

Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).