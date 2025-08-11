Suheyn Cipriani y la pregunta sobre Andrés Carrillo que no respondió en 'El valor de la verdad'

La modelo se sentó en el sillón rojo y habló de relaciones, polémicas y episodios dolorosos de su vida privada, pero no respondió una pregunta sobre el futbolista Andrés Carrillo.

Suheyn Cipriani lo contó todo en El valor de la verdad (EVDLV). La modelo y exreina de belleza se sentó en el temido sillón rojo para responder las preguntas más comprometedoras que había preparado Beto Ortiz: desde una tormentosa relación con César Vega hasta episodios dolorosos de su vida familiar que ni siquiera su padre conocía. Sin embargo, hubo una que logró esquivar.

Días antes de su aparición en el programa, Suheyn explicó en sus redes sociales por qué decidió participar: “Lo hice por todas las chicas que alguna vez me escribieron contándome sus historias, por los que callan por miedo o vergüenza. Por mi yo pequeña y para que este testimonio les sirva a todas las personas que pasaron, o están pasando, lo mismo que yo”.

La modelo, de 29 años, estuvo dispuesta a hablar largo y tendido sobre su fallida y dolorosa relación con el cantante César Vega, con quien tiene una hija en común, pero logró salvarse de brindar detalles sobre su cercanía con un conocido futbolista que ha integrado las filas de la selección peruana: Andrés Carrillo.

¿Te invitó a salir Jefferson Farfán?

El programa comenzó este domingo con Beto Ortiz preguntándole: "¿Te invitó a salir Jefferson Farfán?". Suheyn respondió que sí y bromeó: "Si no te invitó a salir, no tuviste infancia". “Coincidimos en una discoteca. Un amigo me dijo: ‘¿Quieres venir al box de un amigo?’. En esa época estaba soltera, no tenía hijos. Fuimos y era su box. Conversamos un poco y me siguió en Instagram. En ese momento no me dijo nada”, contó.

Sin embargo, aseguró que las cosas quedaron ahí: “Después, por Instagram me dijo: ‘¿No te gustaría venir a una parrillada a mi casa?’, una cosa así. No le respondí... y ya. Me pareció una persona divertida, pero no pudimos conversar mucho por el tema de las cámaras”.

Suheyn Cipriani junto a Beto Ortiz en 'El valor de la verdad'Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial

La pregunta que no respondió

La tensión aumentó cuando Beto lanzó una pregunta fuera de las que Suheyn había respondido ante el polígrafo : "¿De cuántos futbolistas admitirías ser o haber sido amiga?". Suheyn contestó: “En realidad solo tengo un amigo: Sergio Peña. Lo quiero mucho, es una gran persona”.

Beto entonces repreguntó: "¿Y Andrés Carrillo?". La modelo contó que se conocieron de niños, cuando ambos tenían cinco años, ya que él jugaba con su tío y ella vivía en Surco con su madre.

Lo que no esperaba era la siguiente pregunta, la segunda del polígrafo: "¿Tuviste un ‘affair’ con Andrés Carrillo?". Antes de que pudiera responder, su amiga Flor, quien la acompañaba en el sillón blanco, presionó el botón rojo para evitar que continuara.

“Basta, Betito, basta. Te encanta la cancha, hasta cuándo. Ya respondió lo de Jefferson. Creo que hasta acá”, dijo Flor. Beto insistió: “¿Por qué apretaste el botón?”. Ella replicó: “Creo y considero que hasta acá. Mucho fútbol”.

Suheyn Cipriani vs. Suu Rabanal

Otra de las revelaciones polémicas llegó con el nombre de Suu Rabanal. Beto le preguntó: "¿Te dijo Suu Rabanal que eras una p?". Suheyn respondió que sí y contó: “Con ella tuve una relación bastante complicada. Nunca entendí por qué tenía tanto resentimiento conmigo. Cuando yo estuve con mi ex, ella ya había terminado con él hace mucho, pero no lo soltaba del todo. Muchas peleas fueron porque le decía: ‘Ella es una tal por cual, se ha acostado con tal y con tal’, gente que ni siquiera conocía”.

Suheyn también respondió preguntas como: "¿Te dijo tu madre que estabas endemoniada?", "¿Te pidió César Vega que abortaras?", "¿Es César Vega un alcohólico?" y "¿Te negaste a mostrar las pruebas de la brutal golpiza de César Vega?". Respodió afirmativamente a todas antes de decidir retirarse del programa con 20 mil soles.

