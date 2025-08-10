“Hablar de abuso y violencia no es fácil, pero es necesario”: Suheyn Cipriani y su mensaje antes de 'El valor de la verdad'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La modelo y actriz Suheyn Cipriani compartió un emotivo mensaje en redes sociales previo a su participación en El valor de la verdad, donde contará que fue víctima de agresión por parte del cantante de salsa César Vega, padre de su hija, y los abusos que sufrió en su niñez por parte de su madre, según el avance del programa. Cipriani aseguró que su decisión de hablar fue el resultado de varios meses de reflexión y que no responde a intereses de fama o dinero.

“Lo hice por todas las chicas que alguna vez me escribieron contándome sus historias, por los que callan por miedo o vergüenza. Por mí yo pequeña y porque este testimonio les sirva a todas las personas que pasaron o están pasando lo mismo que yo”, expresó en su publicación.

La recordada participante del Miss Perú 2023 admitió no ser perfecta y reconoció errores en su vida, pero afirmó que continúa en un proceso de sanación por ella misma y por su familia. Agradeció a sus hijos, Ale y Antonia, por devolverle la esperanza y la oportunidad de empezar de nuevo.

Suheyn Ciprini subrayó la importancia de visibilizar el abuso y la violencia, destacando que estas situaciones ocurren con más frecuencia de la que se cree y que las víctimas no deben cargar con culpa por experiencias que no eligieron vivir. “Hablar de abuso, de violencia, de lo que duele, no es fácil… pero es necesario. No están solos, no tienen que esconderse y no hay nada de qué avergonzarse. Los abrazo fuerte”, concluyó.

César Vega fue detenido por agredir a Suheyn Cipriani

En la madrugada del 25 de febrero de este año, César Vega fue detenido en la Comisaría PNP Villa Chorrillos. ¿El motivo? Una agresión física y verbal contra la exreina de belleza y entonces pareja, Suheyn Cipriani.

De acuerdo con el reporte policial conseguido por RPP, César Antonio Vega Ángeles, nombre completo del artista, fue encontrado en el piso de su vivienda al lado de Christian Cipriani, padre de Suheyn, quien también habría sido agredido por el cantante luego de intentar defender a su hija.

Según los testimonios de Suheyn Cipriani y su padre de 52 años, César Vega habría golpeado a la modelo. Todo ocurrió dentro del departamento que ambos compartían en el distrito de Chorrillos.

De igual manera, se supo que tras la agresión a Suheyn, ella llamó a su padre para que pueda auxiliarla. No obstante, César Vega no estaba en el lugar, por lo que el familiar decidió esperar al salsero, quien al llegar a su vivienda, inmediatamente cogió un cuchillo de la cocina para amenazar e intentar agredir al familiar de la joven.