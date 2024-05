Susana Baca comparte emotivo mensaje tras ser dada de alta: "Ya estoy de regreso a la vida"

En sus redes sociales, Susana Baca compartió: "Doy gracias al amor, la ciencia y la fe", mientras se recupera en casa tras haber pasado tres meses en cuidados intensivos.

La cantante peruana Susana Baca, quien ha estado recuperándose en casa después de enfrentar complicaciones de salud, expresó su gratitud hacia aquellos que la apoyaron con sus oraciones mientras estaba en cuidados intensivos. "Les agradezco a todos esa energía. Ya estoy de regreso a la vida", compartió en sus redes sociales.



En un emotivo mensaje en Facebook, Baca, ganadora en tres ocasiones del Latin Grammy, utilizando su característico sentido del humor, señaló que, aunque ahora puede recibir visitas en casa, "por recomendación médica, no podemos bailar, ni beber pisco, ni criticar a la gente, excepto a la patética".



"Agradezco a aquellos que confiaron en que me recuperaría y a los que siempre supieron que no me iría de este lugar sin luchar por los sueños soñados y, además, aún en mi silencio, me llenaron de amor. He pensado tanto, tanto, en todos ustedes", expresó. "Desde aquí, doy gracias al amor, a la ciencia y a la fe".

¿Qué le pasó a Susana Baca?

Susana Baca fue dada de alta del hospital Edgardo Rebagliati después de permanecer cinco meses internada. Según confirmó su esposo Ricardo Pereira a RPP el último lunes, la exministra de Cultura ya se encuentra en su domicilio para continuar con su proceso de recuperación, luego de estar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a complicaciones de salud.



En febrero, Pereira reveló que la cantante había sido ingresada a la UCI del hospital debido a su delicado estado de salud, mencionando que Baca enfrentaba problemas relacionados con su edad y nuevas enfermedades. Sin embargo, a pesar de casi tres meses desde que se dio a conocer su estado, aún no se han proporcionado más detalles sobre la enfermedad que la afectaba.

