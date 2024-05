Susana Baca fue dada de alta del hospital tras estar cinco meses internada por problemas de salud

Nacional Susana Baca fue dada de alta del hospital tras estar internada por complicaciones en su salud

Susana Baca ya se encuentra en su vivienda junto a sus familiares para continuar con su recuperación. | Fuente: Instagram (susana_baca_oficial)

Susana Baca fue dada de alta del hospital Edgardo Rebagliati tras estar cinco meses internada. Según confirmó su esposo Ricardo Pereira a RPP este lunes, la exministra de Cultura ya se encuentra en su domicilio para continuar con su proceso de recuperación. Esto, tras estar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por complicaciones de su salud.

En febrero de este año, el propio Ricardo Pereira reveló que la icónica cantante afroperuana ingresó a la UCI del hospital Edgardo Rebagliati Martins por estar “muy delicada” de salud. “Susana tiene achaques del tiempo y enfermedades nuevas e insospechadas”, precisó en un comunicado en aquella oportunidad.

No obstante, luego de casi tres meses de conocerse que Susana Baca estaba en UCI, se supo que la intérprete ganadora del Grammy Latino ya salió del hospital y viene recibiendo el cariño y apoyo de su familia para su recuperación tan esperada por sus fanáticos y seguidores.

Todavía se desconoce los detalles de la enfermedad que tendría Susana Baca, de 79 años, debido a la reserva que han tenido sus familiares. Sin embargo, Ricardo Pereira confirmó que la cantante y compositora viene recuperándose de manera favorable.

Susana Baca, ganadora de tres premios Grammy, es una de las referentes más importantes de la música afroperuana.Fuente: Instagram

Susana Baca salió de UCI en marzo tras estar varios días internada

En marzo de este año, el propio Ricardo Pereira dio a conocer que Susana Baca ya había dejado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Edgardo Rebagliati.

"Susanita salió de UCI y está en Cuidados Intermedios. Venció la vida, venció la ciencia, venció la fortaleza, la oración y la fe. Venció la humanidad, vencimos todos los que la queremos; ahora a remar río arriba. Adelante Susanita, artesana del sol", expresó el sociólogo en su mensaje difundido en el Instagram de Susana Baca.

En ese mismo anuncio, se invitó a los seguidores de la cantante a enviar muestras de apoyo, con la consigna de grabarse con un breve mensaje que diga: "paciencia, Susanita". "Hagámosle un video chiquito, simple, desde tu teléfono... con un hola o lo que quieras decir, cortito… quizás solo un te quiero, pero sí un "paciencia Susanita…", se añadió en la publicación.



Susana Baca ofrece su corazón en su libro de memorias

De niña, Susana Baca conoció en casa a su primer escenario, su primer público, sus primeros aplausos. Era la artista de su familia y en las fiestas o reuniones que su madre organizaba la convocaban para que cante algo, con un micrófono hecho con una lata de leche. Fue en su hogar donde le pasó lo más importante que puede pasarle a alguien que espera dedicarse a la música: tener quien la escuche. Su voz, tan suave como el terciopelo, encontró en Carmen de la Colina a su primera impulsora.

"Mi madre es como una fuente para mí. Siempre. Recurro al recuerdo de ella cuando tengo que cocinar, por ejemplo. Ella era una excelente cocinera. Ella me ponía de ayudante. Me hacía cantar para que no me comiera sus ingredientes. Tenía mi boca controlada (ríe)", contó a RPP la artista. "Yo creo que la música estuvo alrededor mío siempre y yo fui de la música desde que nací", añadió.

Recuerdos de este tipo se recogen en Yo vengo a ofrecer mi corazón, el libro de memorias que la ganadora de tres Latin Grammy publicó el 2022 bajo el sello Plaza & Janés.

