Susy Díaz no le cierra las puertas al amor. | Fuente: GV Producciones

Tras terminar su relación por una infidelidad, Susy Díaz aseguró que no le cierra las puertas al amor. La empresaria está convencida de que encontrará a una nueva pareja. Alguien que la respete y sea fiel.

"Espero que Dios me regale un hombre bueno en mi vida. Un compañero que sea casi de mi misma edad, de 45 años para arriba, fiel, que me respete. Y deseo enamorarme rápido", dijo en un comunicado de GV Producciones. Además, indicó que la siguiente vez eligirá "con el cerebro, no con el corazón".

Recientemente, Susy Díaz terminó su relación con Walter Obregó tras lo cual dejó en claro que no tenía tiempo para sufrir por amor. En su lugar, ella mira al futuro e indicó que no se ha vuelto a poner en contacto con su expareja.

"Hay que alejarse de lo malo, él no me respetó, pero yo quedé como una lady porque siempre me porté bien", manifestó para luego indicar que pasará el Año Nuevo en Lima.

INVITADA EN LA TV

La excongresista aparecerá hoy en "Mi mamá cocina mejor que la tuya". ¿Ya aprendió a cocinar? "Yo no sé cocinar, soy muy mala en la cocina, pero igual hice mi mayor esfuerzo. Y debo agradecerle a Luigi [Carbajal] porque me tuvo paciencia y me dirigió muy bien, aunque se olvidó de que no soy pulpo, me faltan manos", dijo entre risas.

Por otro lado, Ruth Karina también estará presente en el programa. La cantante le aconsejó a Susy Díaz "que tenga ojos por todos lados para que elija bien" a su siguiente pareja. Asimismo, le pareció certera la actitud que la artista tomó ya que "no estamos en edad para estar sufriendo por amor; mejor es estar sola, que mal acompañada".

"Mi mamá cocina mejor que la tuya" se trasmite los domingos a las 7 p.m. por América Televisión.