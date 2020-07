Susy Díaz reveló que sufrió de parálisis facial a causa del estrés por los cobros excesivos de luz. | Fuente: Instagram

Susy Díaz volvió a manifestar su preocupación por los excesivos cobros de luz en plena pandemia de coronavirus. A causa del estrés provocado por la llegada de estos recibos durante las últimas semanas, reveló que sufrió de una parálisis facial y espera la tarifa del servicio no continúe subiendo.

A finales de junio, la actriz cómica comunicó que el recibo de luz vino con un monto mayor a los 4 mil soles. Actualmente, su situación frente a estos excesos en la tarifa de luz no ha mejorado, pese a su reclamo público. Esta vez, aseguró que la cifra de su recibo está cerca de los 5 mil soles.

“Cada mes sube más, ya casi estoy pagando 5 mil soles. Así como van las cosas creo que en diciembre tendré que abonar como 10 mil soles. Me he tenido que ir a vivir a Huarmey de susto y para que Walter me cuide”, expresó la excongresista Susy Díaz en conversación con el diario El Popular.

Por ello, Susy Díaz ha enfrentado un problema de salud a causa del estrés provocado por la constante preocupación de sus deudas. “He sufrido de parálisis facial y me encuentro medicada por culpa de los recibos virus, para mí es un asalto sin pistola”, confesó en esa misma entrevista.

MONTOS EXCESIVOS DE LUZ

La madre de Flor Polo señaló que los recibos de luz elevaron drásticamente sus tarifas desde la cuarentena por COVID-19. “Pagaba de 1.000 a 1.500 soles como máximo mensual. Cuando estalló la crisis, pensé que iba a bajar, pero no, todos los meses me subían. Por eso estoy mal”, contó.

La vivienda a nombre de Susy Díaz se encuentra en Ate Vitarte, por lo que, su sorpresa se debe a que nunca antes había recibido cobros tan alto. “No me deja de sorprender esta situación, sobre todo porque mi inmueble está en Ate-Vitarte, no es un barrio residencial”, finalizó.