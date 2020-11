Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz llevan cinco años de matrimonio. | Fuente: Instagram

Después de la tormenta llega la calma. Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz estuvieron pasando por problemas de pareja durante el último año, sin embargo, consideran que “las cosas pasan por algo” y les ha ayudado a madurar como familia.

El conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” considera que la cuarentena les ha ayudado a compenetrarse más y así resolver sus diferencias por lo que agradece que este tiempo se haya dado:

“Si hay algo bueno que nos dejó la pandemia es que nos unió mucho como familia. Después de un año difícil, en que no coincidíamos tanto por trabajo, este año la situación cambió, ambos estuvimos juntos en casa y ahora estamos muy unidos, no nos queremos separar para nada, queremos viajar a todos lados juntos, estamos muy bien”, señaló el exguerrero.

Además, reveló nuevamente su deseo de convertirse en padre por segunda vez y espera tener una hermana para Liam:

“De que está en los planes, está en los planes, nosotros no hemos decidido quedarnos solo con Liam, en algún momento queremos tener un segundo hijo, y a mí me encantaría que sea una niña. Pero, va a llegar en el momento en el que tenga que llegar, no estamos desesperados, ahora Natalie y yo estamos aprovechando todas las oportunidades de trabajo que tenemos”, agregó Eskenazi.

ASÍ SORPRENDIÓ YACO A NATALIE VÉRTIZ

Natalie Vértiz estuvo de cumpleaños el pasado 29 de septiembre y muchos de sus familiares se animaron a saludarla a través de sus redes sociales. Sin embargo, Yaco Eskenazi tuvo un romántico detalle para su esposa.

Si bien no se puede salir a celebrar, el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” no tuvo mejor idea que matricularse en clases de piano durante estos últimos meses solo por una razón: darle una sorpresa a la modelo por su onomástico.

“Quiero contarte que durante toda mi vida sentí que había querido aprender algún instrumento para poder dedicarle canciones lindas a la mujer que amo. Hoy tengo más claro que nunca que tú eres esa mujer y he aprendido a tocar esta canción para ti, porque quería dedicártela. Te amo”, se le escucha decir al artista.