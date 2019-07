Susy Díaz perdonó a su expareja, pero envía contundente mensaje: “yo no resucito cadáveres”

Susy Díaz perdonó a su expareja, pero aseguró que no volverá con él porque "yo no resucito cadáveres”. | Fuente: Instagram de Susy Díaz

Hace una semana, Susy Díaz sorprendió al anunciar en redes sociales el fin de su relación con Walter Obregón (29). En ese momento, contó a RPP reveló que tomó esa decisión debido a las constantes discusiones que tenían. Incluso soltó una frase que marcó a sus seguidores: "si el hombre no cambia, es mejor cambiar de hombre".

Por eso la excongresista sorprendió ahora al revelar que ha perdonado a Obregón. Ella confirmó que su expareja le pidió disculpas por todo lo sucedido y ella accedió a perdonarlo. “Creo que hay que conversar, no odiar, porque en esta vida no estamos para estar discutiendo”, sostuvo a RPP Noticias.

Sine embargo, Susy Díaz fue clara al decir que, si bien ha perdonado a Walter Obregón, eso no significa que vuelva a retomar su relación, pues es firme en cumplir con su palabra, tal y como sucedió con sus exparejas 'Mero Loco', y Andy V. Es más, disparó una nueva frase que terminó por enterrar su pasado.

“Yo lo cambié al 'Mero' y nunca más pienso revivir cadáveres. Cuando le dije a Andy no, es no. Creo que no hay que revivir cadáveres, yo les di oportunidades, no las supieron aprovechar y volvieron peor”, aseguró la excongresista de la República.

NO LE CIERRA LAS PUERTAS AL AMOR

A pesar de las malas experiencias que ha vivido Susy Díaz, la excongresista aseguró que todavía sigue creyendo en el amor, pero que de ahora en adelante no aceptará a hombres que tengan menos edad que ella.

"No le cierro las puertas al amor, pero sí a los chibolos. De ahora en adelante solo aceptaré a un hombre que tenga mi edad o 45 años mínimo. Un hombre que vaya a mi mismo ritmo, que me respete. Un hombre que sume y no que me reste”, finalizó.