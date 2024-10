Thamara Gómez, ex Corazón Serrano, presenta a cómico ambulante como su nueva pareja

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Thamara Gómez dedicó romántico video a su pareja por el Día del Novio. | Fuente: TikTok (Thamara Gómez)

Thamara Gómez sorprendió a todos sus seguidores al dar a conocer a su nueva pareja. Por medio de un romántico video, compartido en su cuenta oficial de TikTok, la excantante de Corazón Serrano aparece abrazando y besando a Álvaro Aurora, un joven cómico ambulante quien se hizo conocido por sus actuaciones en la popular Alameda Chabuca Granda.

En el registro audiovisual, se ve a la artista de 25 años muy sonriente y feliz dándole un beso al cómico mientras es abrazada por él. “Mientras yo exista, siempre haré feliz a tu niño interior”, se lee en el mensaje del video del post subido el último lunes 7 de octubre donde la cantante peruana etiquetó al mismo Aurora.

En el video, además., se puede ver un costal con carros, muñecos y flores azules y blancas que Thamara Gómez le regaló al joven cómico de 23 años por el Día del Novio. “Gracias por hacer feliz a este niñito que te quiere mucho, mujercita bella”, fue la respuesta de la nueva pareja de la también exintegrante de Puro Sentimiento.

Asimismo, usuarios y fanáticos de la cantante de cumbia mostraron su sorpresa al ver a la nueva pareja. “Exigimos story time de cómo se conocieron”, “Eso es amar de verdad”, “Cuídalo, él tiene un inmenso corazón”, “Fan de su relación”, “Aún no lo asimilo”, “¿Es en serio o es un sueño?”, fueron algunos de los comentarios.

Quien también se animó a emitir un mensaje fue Alan Castillo, el popular ‘Robotín’, quien bromeó con la relación de Gómez y Aurora. “Yo también quiero una cantante, ya no quiero robots, todas fallan”, señaló.

Álvaro Aurora es un joven cómico ambulante peruano de 23 años. | Fuente: Instagram (alvaro.aurora01)

¿Quién es Álvaro Aurora, la nueva pareja de Thamara Gómez?

Álvaro Aurora es un conocido cómico ambulante de 23 años. Aurora se hizo popular por sus actuaciones en la emblemática Alameda Chabuca Granda donde hace diversos sketches con otros cómicos peruanos sacándole más de una sonrisa a los asistentes.

El artista, quien es dos años menor que Thamara Gómez, tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales. En Instagram, Aurora ya tiene más de 40 mil seguidores donde publica fotos de sus presentaciones, reportajes y momentos junto al público que disfruta de sus chistes y sentido del humor.

En esa misma línea, Álvaro Aurora también tiene una cuenta en YouTube con 58 videos donde se desenvuelve con su característica chispa haciendo reír a muchos de sus fanáticos. “Hola, soy comediante, si te ríes bacán y si no ya fue pe. Disfruta tu película”, se lee en la descripción de su cuenta con 70 suscriptores.

Luego de dar a conocer su relación, tanto Thamara Gómez como Álvaro Aurora colgaron un breve clip en sus historias de Instagram donde se ve a ambos haciendo muecas y luciéndose juntos colocando un emoticón de corazón.

Thamara Gómez fue vocalista de Corazón Serrano desde el 2011 al 2016. | Fuente: Instagram (thamara_gomez_oficial)

Thamara Gómez presentó en RPP su tema 'El amor se terminó'

En agosto del 2023, Thamara Gómez estuvo en los estudios de RPP para presentar su tema 'El amor se terminó'. Fue en una entrevista en el programa Encendidos que la exvocalista de Corazón Serrano reflexionó sobre los amores que le "hicieron sufrir".

"Primero todo es color de rosa y luego se termina el amor", comenzó diciendo la artista. Seguidamente, fue consultada si alguna vez terminó una relación. "Sí me ha pasado. Yo he sufrido por amor. Es una experiencia horrible y no se lo deseo a nadie", sostuvo.

Del mismo modo, contó una experiencia que vivió en el escenario donde se emocionó ante el público. "Me ha pasado que en un escenario he llorado cuando estaba sufriendo por amor. Me acordé de una exrelación y es horrible. El artista es como el payaso: ríe por fuera y llora por dentro", manifestó.

Thamara Gómez y Álvaro Aurora ya lucen juntos en sus historias en Instagram. | Fuente: Instagram (thamara_gomez_oficial)

