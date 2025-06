Tilsa Lozano y Jackson Mora firmaron su divorcio: así reaccionaron al fin de su matrimonio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La conductora de televisión Tilsa Lozano y el exboxeador Jackson Mora firmaron oficialmente su divorcio el martes, 11 de junio, luego de varios meses de haber anunciado su separación. El programa Todo se filtra captó el momento en que la modelo llegó a la notaría; aunque evitó ahondar al respecto, admitió estar afectada por la situación.

"Estoy triste, obviamente", alcanzó a decir antes de ingresar al local.

Por su parte, Jackson Mora también acudió al mismo lugar para completar el trámite, aunque lejos de mostrarse afectado por la separación, descartó que esta se haya originado por una supuesta infidelidad a la conductora.

'Metiche' opina sobre las reacciones de Tilsa Lozano y Jackson Mora tras firmar su divorcio

La diferencia en las reacciones de la expareja llamó la atención de Kurt Villavicencio, conductor del programa que cubrió el proceso. "Tilsa llegó visiblemente afectada, mientras que él parecía que iba a firmar un contrato de pelea", comentó sorprendido.

Villavicencio, también conocido como 'Metiche', criticó la actitud de la presentadora de televisión, especialmente por su comportamiento frente a las cámaras. "Me pareció una actuación. Esa no es la Tilsa que vemos en pantalla, ella es fuerte, frontal, siempre dice lo que piensa. Hasta a mí me manda a callar cuando soy invitado en su programa", señaló.

Jackson Mora tras separarse de Tilsa Lozano: "Intenté arreglar las cosas"

Cabe recordar que Tilsa Lozano y Jackson Mora anunciaron su separación hace ya cuatro meses, tras un periodo de especulaciones y rumores sobre el distanciamiento en su relación. Aunque el proceso fue reservado, en abril, el exboxeador habló abiertamente sobre el fin de su matrimonio.

Según explicó, la decisión fue tomada por ambos de forma consensuada tras más de dos años de casados. "Mutuo acuerdo. Yo me vine a Lima y ella se quedó en Punta Hermosa (...) yo siempre intenté arreglar las cosas", señaló a las cámaras de Magaly TV La Firme.

Asimismo, reveló que a pesar de que disfrutaron de un viaje juntos a Miami, el regreso a la capital trajo consigo presiones mediáticas y comentarios negativos que terminaron por desgastar aún más la relación.

Mora reconoció que ambos intentaron salvar el matrimonio, pero no fue posible. "Ya no uso el aro hace tres semanas o un mes. Ya veníamos desgastados por su trabajo y el mío. Colombia lapidó la situación. Sí me creyó a la larga (que no le fui infiel) porque sabe que no hay nada. No me reclamó nada y se decidió que cada uno siga su camino", agregó.

Además, aclaró que se casaron con separación de bienes, evitando así conflictos económicos. "Cada uno tiene lo suyo (...) No te voy a decir sobre la camioneta. Le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor. No tengo otra pareja", afirmó.

