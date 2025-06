Jackson Mora retoma contacto con Shirley Arica tras su divorcio y Tilsa Lozano reacciona en televisión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego del reciente divorcio entre Tilsa Lozano y Jackson Mora, una nueva polémica enciende las redes sociales tras un encuentro entre el exluchador y la modelo Shirley Arica. Las especulaciones crecieron cuando sus seguidores notaron que ambos personajes de la farándula comenzaron a seguirse en Instagram.

El programa La noche habla se puso en contacto con Arica, quien confirmó que se vio con Mora recientemente. "Me lo encontré, me siguió y lo seguí, es todo", señaló la también influencer. "Lo conozco antes de que esté con Tilsa".

Tras la polémica, en su cuenta de Instagram, Arica compartió una publicación que encendió aún más las alarmas: "Te van a criticar por todo, tú bésame cuando me veas".

¿Qué dijo Jackson Mora sobre su encuentro con Shirley Arica?

Por su parte, Jackson Mora restó importancia a los comentarios y expresó su incomodidad ante las especulaciones de un posible romance con Shirley Arica. "¿En serio? Shirley la conozco hace más de seis años", respondió cuando fue consultado.

"Salí a almorzar con mi familia y me la encontré y nos saludamos. Mejor ya no responderé nada. Estoy trabajando, necesito estar enfocado en mis eventos. La mediática es Tilsa, no yo", agregó.

Tilsa Lozano se pronuncia sobre el acercamiento entre Jackson Mora y Shirley Arica

Tilsa Lozano se mostró sorprendida tras enterarse de que su exesposo, Jackson Mora, y la modelo Shirley Arica se habían vuelto a seguir en redes sociales. En el programa La noche habla, el panelista Ric La Torre le consultó si ambos habían sido amigos antes de que ella iniciara su relación con el exluchador.

"Sé que se conocían, pero bueno, en base a las cosas que él me habló de ella, yo no quiero que un amigo hable así de mí nunca", respondió Lozano.

Consultada por los calificativos que Mora habría mencionado para referirse a Arica, la conductora prefirió no decirlos. "No, no los puedo mencionar en televisión... son adjetivos de alto calibre", señaló, sin entrar en detalles.

Asimismo, Lozano comentó que, si bien Jackson Mora tiene la libertad de interactuar con quien desee en redes sociales, le resulta difícil comprender cómo puede mantener una amistad con Shirley Arica luego de los comentarios que anteriormente había hecho sobre ella.

"Lo que él me hablaba de Shirley no coincide con las actitudes que está demostrando ahora", expresó.

Finalmente, Tilsa aclaró que sus declaraciones se basaban en su experiencia personal con Mora y no en un deseo de generar confrontación con Shirley. "No te voy a desmentir, pero no voy a decir más", concluyó.

