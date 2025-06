"Volviendo a ser yo": Natalia Salas revela los cambios que enfrentó tras su tratamiento contra el cáncer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Natalia Salas compartió en sus redes sociales una publicación titulada Volviendo a ser yo, en la que resume todo lo vivido desde que enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama, el cual hizo público en septiembre de 2022.

El post estuvo acompañado de un video donde la artista muestra el cambio físico que experimentó entre enero de 2024 y junio de 2025. Contó que, como consecuencia de su tratamiento, aumentó de peso luego de cada sesión de quimioterapia. Además, los medicamentos y una menopausia inducida le provocó cambios en su metabolismo.

"Atravesé un cáncer de mamá con quimios y radioterapias. Al salir de cada quimio pesaba 2 kilos más. Los corticoides y la menopausia inducida exacerbaron la tiroiditis de Hashimoto que me fue diagnosticada en 2010. Todo en conjunto me cambió el metabolismo y me costaba muchísimo bajar de peso", comentó al inicio.

Natalia Salas : "Escuché a mi cuerpo"

Lejos de darse por vencida, Natalia Salas asumió el reto de revertir la situación y ahora se describe como una mujer más activa y con más energía.



"Escuché a mi cuerpo y le di lo que necesitaba. Una dieta antiinflamatoria. El camino no ha sido corto y mucho menos fácil… pero aquí estoy. Reencontrándome con la Natalia que solía conocer. Con menos dolores (aunque aún los hay), con más energía, más movilidad, más activa. Más yo", añadió.

En su mensaje, Salas también se refirió acerca de la importancia de priorizar su bienestar, incluso si eso significa dejar atrás hábitos que ya no contribuyen a su vida.

"El cáncer me empujó a ver partes de mí que no conocía. A ser más valiente. A tener paciencia. Ser más empática y escoger mejor todo. Es increíble tal vez, pero le agradezco mucho. He aprendido en este camino que no hay mejor sensación que estar agradecida por lo pequeño y lo gigante. Escoger siempre el bienestar, aunque eso signifique dejar gustos, manías y gente atrás", concluyó.

¿Qué hizo Natalia Salas después de vencer el cáncer?

Su alegría de superar el cáncer fue celebrada con una gran fiesta. Natalia Salas bailó y cantó para darle la bienvenida a su nueva vida.

"Invité a más de 60 personas, hicimos karaoke y juergueamos hasta las cuatro de la mañana. Todo el mundo fue a mi casa a celebrar mi vida, fue como una boda", recordó con entusiasmo en RPP.

Durante su recuperación, la actriz recordó que hizo un pedido especial a sus allegados.

"Les pedí que me llenaran de buena energía, de buena vibra y de buenas noticias. No necesitaba caras lúgubres o de tristeza porque un paciente oncológico no merece estar cobijando a alguien más, la actitud es primordial", subrayó.

