Tommy Portugal es encañonado por un delincuente armado en Lince | Fuente: Captura

La delincuencia continúa asustando a la ciudadanía. Esta vez, Tommy Portugal se convirtió en víctima de asalto cuando viajaba en un taxi en Lince.

El cantante de cumbia contó el delincuente encañonó al taxista y a él para robarle los celulares que portaban y huyó usando una moto.

"Estaba en un taxi yendo a recoger mi carro y me encontraba en el tráfico por la calle César Vallejo de Lince. El taxista tenía su celular con el GPS y se apareció el delincuente, le puso la pistola en la cabeza y le quitó el celular. Luego me vio, retrocedió y metió la mitad del cuerpo por la ventana para apuntarme con la pistola. Me pidió mi celular, se lo entregué, porque sé que los ladrones siempre andan acelerados y quizá apretaba el gatillo", contó a diario Trome.

Portugal dijo que puso la denuncia en la comisaría de Lince, pero sintió "que no me prestaron atención porque ni preguntaron cómo eran las personas que me robaron".

"Solo lo registraron como un robo más, es más, les dije que fue un asalto con una arma de fuego y asentaron la denuncia como presunta arma de fuego. Yo vi claramente que era una pistola de verdad porque me la pusieron en la cabeza", finalizó.



MIEDO A LOS EXTORSIONADORES

Hace unos años, Portugal, se mostró muy apenado por el asesinato del cantante de la agrupación Timba Criolla, Anthony Muzante Saldamanda, y sus dos compañeros por una peligrosa banda de delincuentes pues indicó que en el mundo de la cumbia también existe extorsionadores.



“Que lamentable la muerte de estas personas. Estoy consternado pues a cualquiera le puede pasar. Un artista está expuesto a muchos peligros porque viajamos por todo el país. Yo tengo miedo a los extorsionadores porque en la cumbia también existe mafias peligrosas que te quiere hacer daño”, reveló.



El cumbiambero prefiere no decir que ha sufrido alguna extorsión pero recalca que cuando firma algún contrato lo hace su representante y cuando sale a cantar siempre anda con un equipo de seguridad.



“Las calles están cada día más peligrosas por eso yo no realizó ningún contrato ni transacción económica de forma directa sino a través de mi representante y una entidad bancaria por cuidar mi integridad. Además somos personas luchadores que gana cada sol con su trabajo no somos millonarios como se podría pensar. Pido a las autoridades leyes más rigurosas para esos delincuentes”, sostuvo.