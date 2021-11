Tony Succar organizó el baby shower de su esposa donde solo asistió su familia y amigos cercanos. | Fuente: Instagram

Tras anunciar que se convertirá en padre, Tony Succar reveló que ya realizó el baby shower para recibir a su bebé junto a su esposa Lauren. El percusionista peruano comentó que esta reunión fue solo con sus familiares y amigos cercanos:

“El sábado 30 de octubre fue nuestro baby shower. Todos los regalos están aquí tirados porque nos acostamos súper tarde. Bueno, estamos muy felices”, comentó el artista en su video de YouTube donde mostró una parte del momento.

Con más de 300 mil suscriptores, Tony Succar suele compartir en la plataforma de videos sucesos que marcan su vida, entre personales y profesionales. Esta vez, reveló el momento exacto en el que conoció por primera vez a su bebé mediante una ecografía y lo que vino después en esta preparación para ser papá primerizo.

Así anunció Tony Succar que será papá

Tony Succar se convertirá en padre, así lo anunció el ganador del Latin Grammy desde su su perfil de Instagram. Según detalla el productor peruano, él y su esposa, Lauren Christine, mantuvieron el secreto durante algún tiempo, pero finalmente ya pueden compartirlo con todos sus seguidores.

“Tuvimos la noticia guardada por un buen tiempo y estamos muy felices de compartir que mi esposa está embarazada y ¡VOY A SER PAPA! Es un momento muyyyyy especial, y de verdad estoy tan agradecido por la bendición más maravilloso que Dios nos ha podido regalar”, escribió Succar en el pie de una fotografía en familia.

El aclamado músico Tony Succar agradeció a su pareja, a quien ya considera “una mama increíble” y también dedicó su gratitud a todos sus fans por siempre estar con él y ser parte de su vida. Finalmente, destacó que el video completo acerca de esta nueva aventura a nivel familiar está publicado en su canal de YouTube.

