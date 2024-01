Tony Succar preocupa a sus fans tras ingresar al hospital: "El cuerpo te pasa factura"

En la madrugada de este domingo 21 de enero, Tony Succar compartió una serie de videos e imágenes en sus redes sociales después de ingresar al hospital en Estados Unidos. Para no preocupar a sus fanáticos, contó por qué está internado y cuáles fueron los exámenes que le pidieron los médicos.

"Estoy en el hospital ahorita, no creo que será nada grave. Decidí venir porque tengo pánico. He visto tantas cosas que es mejor prevenir. He estado tomando unas pastillas por una inflamación en la espalda después de que me caí, pero me comenzó a salir algo en la pierna. Intenté llamar al doctor desde la oficina, no contestaba. No sé si es una reacción alérgica a las pastillas que he estado tomando. Es raro", se le escucha decir al percusionista peruano.

Tony Succar confesó que usualmente nunca se enferma, pero como tuvo un accidente donde se golpeó la espalda y la pierna, el médico le pidió que se hiciera un CT Scan, una prueba que se usa para determinar si hay lesiones internas después de sufrir un accidente. Sin embargo, eso lo tiene más preocupado:

"Justo después del examen, el médico me dice que el CT Scan tiene mucha radiación y yo no quiero tanta radiación en mi cuerpo, es equivalente a hacerte unas 300 radiografías. Pero bueno, igual lo hice porque el doctor me lo pidió. Me da un poco de miedo, no sé si eso pueda causar otras cosas". Finalmente, explicó que el Scan salió bien y solo tiene dolor en la espalda.

Tony Succar feliz con su nominación al Grammy 2024

Tony y Mimy Succar compartieron su emoción con el programa En escena de RPP al recibir la noticia de su nominación al Premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Latino Tropical. Ambos artistas, con una dedicada trayectoria musical, expresaron su alegría de manera conmovedora.

Mimy Succar narró que se enteró de la nominación mientras se dirigía con su esposo al aeropuerto para un concierto en Indiana. Entre risas, compartió: "Estábamos conversando en el taxi. Tony me dice (por teléfono) que estábamos nominados. Le dije: ¿No te has equivocado? Imagínate, qué emoción (...). Estoy doblemente emocionada porque es mi primer álbum. Es un acontecimiento muy importante en mi carrera y para mi familia".

Mimy & Tony, competirán con destacados nombres como Rubén Blades, Luis Figueroa, Grupo Niche, Omara Portuondo y Carlos Vives. La incógnita sobre quién se llevará el gramófono a Mejor Álbum Latino Tropical se resolverá el 4 de febrero de 2024 en la ceremonia que se llevará a cabo en Los Ángeles.

Tony Succar grabó tema con Nora Suzuki

Tony Succar viajó a Japón para grabar un tema con Nora Suzuki, reconocida vocalista de la ‘Orquesta de la Luz’. Bajo el tema de ‘Salsa caliente de Japón’, la artista se hizo conocida en Latinoamérica en los 90, además, porque interpretaba temas en español sin saber el idioma.

Por me dio de sus redes sociales, el percusionista nacional compartió imágenes de su encuentro con la cantante: “¡Qué honor conocer a Nora! ¡Arriba Perú y Japón! Fue un gran honor, eres increíble, de verdad. Me dejaste impresionado, qué sabor. Te quiero mucho. Tremenda bomba que grabamos”, escribió Succar.