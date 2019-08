Tula Rodríguez y su contundente mensaje contra Sheyla Rojas por sus constantes tardanzas. | Fuente: Composición

Tula Rodríguez le dio consejos a Sheyla Rojas acerca de cómo ser una verdadera diva en el programa “En boca de todos”. La conductora señaló que tener ese rótulo implica "ser más responsable en el trabajo".

"Ser una diva no significa que puedas llegar tarde. Al contrario, cuando ya eres alguien en el medio es cuando más serio tienes que tomar el trabajo. Nadie tiene por qué esperar a nadie", dijo Tula Rodríguez. Sheyla Rojas había tratado de explicar su ausencia explicando un tema de fechas, pero la exvedette respondió: "Lo de la fecha que dijo, es mentira. Ese mismo día hablamos y sabíamos eso. Eso es mentira".

La conductora también resaltó que Sheyla Rojas llegó tarde a los ensayos del reality de baile donde participan porque se quiere "pasar de viva”.

"No estuvo porque no quiso, ella no es diva, es viva. Ahí falta Sheyla Rojas. Ella debió estar. Somos un grupo y eso no es ser diva, es ser viva", agregó.

Finalmente, Tula Rodríguez precisó que la exchica reality no dio una buena explicación sobre sus constantes tardanzas a los ensayos y precisó que no siente compromiso por parte de Sheyla.

“No le creo porque, si bien es cierto que cada uno tiene un arreglo con el productor, somos un grupo y desde el día uno siempre llegó tarde. Yo sentí el poco compromiso, sin embargo, cada uno da lo que quiere dar", concluyó.

Tula Rodríguez y Sheyla Rojas participan del reality de baile "Divas". La conductora de "En boca de todos" le reclama a la rubia por sus constantes tardanzas a los ensayos para las presentaciones en el programa.