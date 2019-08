Sheyla Rojas a Fidelio Cavalli: "Quiero ir donde los problemas se conviertan en nuestra felicidad" | Fuente: Instagram

Sheyla Rojas hace caso omiso a las críticas por sus vacaciones en Ibiza y Grecia junto al millonario Fidelio Cavalli y continúa compartiendo románticos mensajes en sus redes sociales dedicados a su nueva pareja. "Quiero ir a ese lugar contigo donde los problemas se convierten en nuestra felicidad", escribió en un mensaje respondiendo a lo compartido por Fidelio.

"Cuando sucede algo bueno, viaja para celebrar. Si sucede algo malo, viaja para olvidarlo. Si no pasa nada, viaja para que algo suceda", escribió Cavalli en sus redes sociales. Mensaje que impulsó a Rojas a publicar una dedicatoria.

CRÍTICAS POR EL VIAJE

La presentadora regresó a Lima y en una de sus primeras publicaciones compartió unos videos junto a su hijo Antoñito. Ella le preguntó al pequeño qué le parecieron las fotos que publicó de su viaje. "Algunas son graciosas", responde el niño.

Durante sus vacaciones, Rojas y Cavalli compartieron diversas imágenes paseando por Ibiza y Mikonos. El millonario publicó algunos videos, en Instagram, que fueron criticados en redes sociales por (aparentemente) mostrar a la conductora en estado de ebriedad.

Sheyla Rojas respondió, en su momento, al respecto: "Quizá no debió publicar ese video, lo acepto y él también lo reconoce, pero para él estaba bien. Como ya dije, él lo ve de diferente manera. Los peruanos quizá somos más conservadores, pero ya está entendiendo la magnitud de las cosas. Estamos de vacaciones y si, claro que tomé y como no tomo, no es mi costumbre, me piqué. ¿Qué tiene de malo eso? Ya exageran diciendo cosas que no son. Gracias de todos modos".