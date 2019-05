Abogada de los hijos de Javier Carmona responde a declaraciones de Tula Rodríguez. | Fuente: Captura de TV

Tula Rodríguez dio su versión con respecto a la batalla legal que mantiene con los hijos de Javier Carmona por la administración de los bienes de ex ejecutivo de televisión. Sin embargo, Martha Ñahuis, abogada de la familia Carmona, respondió y aclaró ciertos detalles que no concuerdan con lo dicho por la presentadora de televisión.

La representante legal, en una conversación con el programa “Magaly TV: La firme” señaló que, según informaron los hijos del ex directivo de televisión, la conductora de "En boca de todos" solo visita a su padre dos o tres veces por semana y por poco tiempo.

Martha Ñahuis responde a declaraciones de Tula Rodríguez con respecto a la batalla legal con los hijos de Javier Carmona. | Fuente: Captura de TV

LA RESPUESTA DE LA FAMILIA CARMONA

“Yo también tengo la versión de la familia de que ella se ha apersonado al lugar donde ahora se encuentra el señor Javier [Carmona] por espacios bastantes cortos. La disposición de ella han sido fechas, días señalados, no dos o tres veces por semana que es lo que me dicen los hijos”, afirmó Martha Ñahuis.

Además, Ñahuis afirmó que los hijos de Javier Carmona han intentado tener un entendimiento con Tula Rodríguez por la disputa legal que mantienen por la administración de los bienes del empresario, pero no tuvieron éxito, pues la conductora de “En boca de todos” se ha mostrado renuente.

“Lo que los señores Carmona buscan no es una confrontación, lo que ellos quieren es un entendimiento. Lucas [Carmona] ha solicitado en repetidas veces en dialogar con la señora Tula, pero no ha habido un acuerdo, no ha habido comunicación”, agregó la representante legal de la familia Carmona en una entrevista para el programa de “Magaly TV: La firme”.

Tula Rodríguez señaló en el programa "En boca de todos" que ella está cubriendo los gastos de su esposo, pero la abogada Martha Ñahuis aseguró que son los hijos de Javier Carmona quienes están realizando los pagos correspondientes con respecto a su padre, inclusohan presentado pruebas, pero ella no.