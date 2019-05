Tula Rodríguez responde entre lágrimas ante las acusaciones de los hijos de Javier Carmona

Tula Rodríguez respondió a los hijos de Javier Carmona por los líos legales sobre su patrimonio. | Fuente: Captura

La conductora de televisión Tula Rodríguez respondió entre lágrimas a las acusaciones de haberse desentendido de su esposo Javier Carmona, quien se encuentra en estado vegetativo luego de sufrir encefalopatía hipóxica, condición que se origina cuando falta oxígeno en el cerebro tras la rotura de un aneurisma.

"Nadie tiene derecho a poner en duda en poner mi entrega no solo porque es mi esposo sino porque nos hemos comprometido: en la salud y enfermedad, y hasta que la muerte nos separe", dijo Rodríguez.

"Me da pena, vergüenza exponer todo esto. Es un asunto familiar que nadie tenía derecho de sacar. Yo estoy pendiente de mi compañero de vida, porque así lo siento. No puedo quedarme deprimida en mi casa, tengo que pararme y tengo que demostrarle a mi hija", comentó.



Javier Carmona y Tula Rodríguez. | Fuente: Grupo RPP | Fotógrafo: Marcos Reátegui E.

SOBRE SU HIJA

Tula resaltó que la salud física y mental de su hija Valentina, de 10 años, es su prioridad. Además, pidió que se quiten las acusaciones de que ha dejado de lado a su esposo en su actual situación de salud.

"Ustedes saben ¿cómo voy a reconstruir el dolor de mi hija, de estar escuchando que su madre se ha desentidentido de su madre? Tengan un poco de piedad cuando hablen de la salud de mi esposo. Me duele en el alma cada vez que mi hija me pregunta cómo está sus hermanos. A mi princesa no solo se le ha caído el castillo, sino también se le ha caído el rey", dijo.

"Todos estamos sufriendo, nadie sufre más que otro. Pero, mi hija, la menor de todos, está sufriendo porque es más vulnerable", finalizó.

LA HISTORIA DE AMOR DE TULA Y CARMONA

La historia de amor de Tula Rodríguez y Javier Carmona inició hace 11 años con el famoso “clic” al ritmo de “Que levante la mano”. Valentina, su hija, nació hace 10 años y se casaron por civil hace seis.

Javier Carmona se casó con Gisela Valcárcel en 2006 después de pedirle matrimonio tres veces. El enlace no prosperó y Javier se enamoró nuevamente. Los rumores de un romance entre Tula y Javier se hicieron más fuertes cuando ambos fueron captados en la fiesta del canal donde laboraban bailando una cumbia.

“Mucha gente no apostaba por mi relación. Solo mi familia y yo, pero se entendía porque la situación fue muy compleja. No soy ejemplo de nada, pero cuando uno sabe que hace bien las cosas, sientes que puedes alcanzar la madurez con tu pareja y llegar al matrimonio”, comentó en una entrevista con el diario Trome en 2017.

Meses después, Tula anunció su embarazo en el programa matinal que conducía. “Un 25 de octubre, en la preventa del canal, todas las figuras estábamos obligadas a venir y yo vine. Conocí a este señor (Javier Carmona) por primera vez, bailamos toda la noche y hubo un ‘clic’”, comenzó contando Tula Rodríguez.

“Hace algunas semanas, ¡ups, problemas!, no me viene mi ciclo. ¿Qué está pasando? Yo pensé que no podía ser madre y como adultos, con Javier, nos cuidábamos porque era parte de. ¿A qué no saben? Voy a ser mamá y voy a ser la mujer más feliz del mundo”, reveló.

Valentina, su hija, nació en noviembre de 2008. La historia de amor entre ambos siguió. El sábado 17 de noviembre de 2012, Javier Carmona y Tula Rodríguez se casaron en un enlace civil realizado en su casa ubicada en Chacarilla del Estanque. En palabras de Tula, su esposo es un hombre hogareño y dispuesto a construir un matrimonio estable pese las dificultades que tuvieron al inicio.