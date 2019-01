Tula Rodríguez, quien se mantiene muy reservada con respecto a la salud de Javier Carmona, reveló que le ha tocado vivir una etapa muy complicada. Sin embargo, es consciente que debe mantenerse fuerte por la tranquilidad de su hija y su familia.

La conductora de televisión aseguró que su hija Valentina, de 10 años, está al tanto de la salud de su padre, y ambas saben que el pronóstico de Javier Carmona es reservado.

“No es fácil, pero nosotras igual continuamos, Valentina sabe, veníamos hablando de que, pase lo que pase, nosotras hemos tenido 10 años (junto a Javier Carmona) con el amor de mi vida, con su papá que es un ‘churro’. Lo amamos mucho. Nosotras estamos de pie, fuertes y esperando, aceptamos lo que vaya a suceder”, dijo Tula Rodríguez a “Perú 21”.

La presentadora también aseguró que Javier Carmona es “el amor” de su “vida” y al recordar como fue su matrimonio reveló que se volvería a casar con él porque está muy enamorada.

"Ayer estaba en el carro y escuché una canción que bailaba con él, eso me emocionó y mi hija me decía que no me ponga así. Le expliqué que era de felicidad… lo vivido y lo gozado nadie me lo quita, Javier es el amor de mi vida. Me casé enamorada y volvería a casarme con él mil veces más”, agregó la conductora de “En boca de todos”.

Finalmente, Tula Rodríguez explicó cómo ha manejado sus tiempos para poder continuar trabajando, ver a su esposo y estar al tanto de las necesidades de su pequeña hija.

“Valentina ya es una niña de 10 años y ella está presente, sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A nosotras nos tocó, pero estamos empujando el carro… todo lo que nos sucede es para bien, nosotras estamos firmes, disfrutando igual las vacaciones. Te juro que me las parto al mil, al principio a ella le apenaba, pero entendió que tengo que trabajar, tengo que estar con papá y con ella”, concluyó.