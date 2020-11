Tula Rodríguez se reencuentra con su madre después de un año. | Fuente: Instagram | Tula Rodríguez

Tula Rodríguez compartió su alegría con sus seguidores luego de que mostrara una serie de imágenes del reencuentro que tuvo con su madre, a quien no veía hace un año por quedarse en Japón y no poder regresar debido a la pandemia.

Luego de que se abrieran los vuelos internacionales, la madre de la presentadora pudo volver al Perú para ver a su familia. Es así como la conductora de “En boca de todos” se animó a contar cómo fue volver a ver a su mamá.

Por medio de Instagram, la también actriz publicó videos del reencuentro y los detalles que le dio para darle la bienvenida. “Mi mamita linda ya está en casa”, escribió Rodríguez en redes sociales.

Después compartió otro momento que calificó como “su mejor regalo” y agregó que le dio mucha alegría tenerla de vuelta de nuevo. Cabe resaltar que Tula Rodríguez siempre ha mostrado el apoyo que su madre le ha brindado desde que su fallecido esposo, Javier Carmona, tuvo complicaciones en su salud.

Tula Rodríguez comparte el momento en el que se reencuentra con su madre quien estuvo en Japón durante un año. | Fuente: Instagram | Tula Rodríguez

FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO

Javier Carmona, esposo de la conductora de televisión Tula Rodríguez, falleció la mañana del miércoles 30 de septiembre a los 56 años, dos años después de estar en estado vegetativo, según confirmaron fuentes de RPP Noticias.

Hace unos días, la misma Tula recordó la última vez que conversó con su pareja o la última ocasión que lo vio lúcido. “Llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal. En mi desesperación bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos, pero tú no querías bajar hasta que Valentina esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste: ¡Sin Valentina no me voy!”, contó.

Al inicio de la cuarentena, Javier Carmona fue trasladado a su casa para evitar riesgos de contagio de la COVID-19. Allí residió sus últimos días y fue atendido por su esposa y su hija Valentina.