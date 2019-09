Laura Bozzo se retracta de postular a la presidencia de Perú: "No me siento preparada" | Fuente: Instagram

La conductora de televisión Laura Bozzo sorprendió a muchos al declarar que podría entrar en la política, un propuesta que estaba evaluando. Sin embargo, un día después, la llamada "abogada de los pobres" se retractó de sus comentarios y dijo que ha decidido por el momento "no acpetar la invitación para la candidatura" que se le hizo y negó que Fuerza Popular, partido político por Keiko Fujimori, formuló la propuesta.

"Al ver la corrupción que existe en el Perú y luego de la experiencia de tres años de arresto injusto y un juicio fabricado en mi contra, he decidido por el momento no aceptar la invitación para la candidatura, sobre este tema daré una entrevista muy pronto", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

En entrevista con el diario Perú.21, la conductora de televisión explicó que la rectificación para no aceptar la invitación para postular a la Presidencia de la República fue motivada por una consulta que le hizo a sus hijas.

"Conversé con mis hijas sobre el tema de la candidatura a la presidencia y he decidido no aceptar porque hay mucha corrupción y la política es sucia. Yo no quiero ver a mis hijas que vuelvan a sufrir por esta en política. Ya he pasado por una experiencia horrible cuando estuve tres años de arresto injusto", dijo.

Laura Bozzo confesó que al darse cuenta de que no estaba lista para dar el paso hacia el sillón presidencia, buscará colaborar con el país de otra manera.

"En este momento no me siento preparada para esta en política, yo puedo ayudar a mi Perú de otra manera. Muchas veces estar en política es ser hipócrita y yo no soy así. Así me pelearía con todos", finalizó.

HACIA EL SILLÓN PRESIDENCIAL

El sábado pasado, Laura Bozzo sorprendió al confesar su deseo para postular a la Presidencia de la República. “La lección más importante que he aprendido en estos años es que todo está en la mente. Uno decreta con la mente lo que quiere. Lo que he aprendido todos estos años es que hay que luchar, hay que ser guerrera, hay que salir adelante, que no hay que agachar la cabeza, que no hay que depender de ningún hombre, jamás”, aseguró en entrevista con Infobae.

Asimismo, la abogada se animó a hablar sobre un futuro ingreso a la política, pues asegura que tiene una propuesta vigente que se encontraba evaluando.

“Es muy complicado que yo pueda aceptar o sea todavía no hay nada claro porque yo amo la tele, amo lo que hago. Tengo tantos proyectos en tv para hacer. Pero, si realmente yo viera que mi presencia en determinado momento ayudaría a mi país que amo, que es Perú, definitivamente evaluaría la posibilidad de sacrificarme”, refirió.

Por otro lado, al ser consultada si podría ser presidenta del Perú, la conductora hizo hincapié en su conocimiento de las causas sociales y del trabajo que se realiza en las municipalidades.

“Lo único que no convendría para que yo saliera a la política es que yo propondría pena de muerte para los corruptos y sería muy radical. Entonces yo no sé hasta qué punto sea tan conveniente alguien tan radical como yo, además la corrupción no está para mí. Yo tengo una vida tranquila”, afirmó.