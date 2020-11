Nicola Porcella reaparece en el programa "Estás en todas" junto a 'Choca' Mandros. | Fuente: Composición

Nicola Porcella regresó al programa “Estás en todas” junto a ‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz. El chico reality llegó como invitado especial para contar su participación en “Guerreros 2020” y su paso por México.

Su aparición generó sorpresa en sus seguidores, porque no esperaban verlo de nuevo en América Televisión, ya que fue separado por agresión a su expareja Angie Arizaga en el 2019.

“Llegó el momento de presentar con emoción, solo porque el productor nos está obligando, desde Televisa el señor Nicola Porcella”, comenzó a decir de manera irónica ‘Choca’.

A ello, el actor peruano se rio y aseguró que se iba a quejar con ‘su madrina’, la conductora de Hoy de México, Andrea Legarreta. “Me voy a quejar con ella, me imagino que nunca has cruzado una palabra con ella", le aseguró.

Cabe resaltar que Porcella primero fue retirado del 'reality' "Esto es guerra" y después se hizo oficial su separación de "Estás en todas", programa matutino en el que era coanimador junto a Sheyla Rojas.

¿POR QUÉ SORPRENDIÓ SU APARICIÓN AMÉRICA TV?

Como se recuerda, Nicola Porcella fue conductor de “Estás en t6odas”; sin embargo, fue separado del programa por la difusión de un vídeo donde habría agredido a su expareja, Angie Arizaga.

"Este programa siempre ha estado dedicado a la diversión, a pasar un buen rato. Pero queremos hacer un alto para explicarles que hasta la semana pasada quien era co-conductor ya no va a estar con nosotros, Nicola [Porcella]", dijo en ese entonces el popular 'Choca'.

Luego el conductor habló a título personal. "No estoy de acuerdo con ninguna de las actitudes que se vieron en ese video, ni con ningún acto de violencia", manifestó.