Florcita Polo y Néstor Villanueva se casarán por religioso tras contraer nupcias por civil hace 10 años. | Fuente: Instagram | Flor Polo Díaz

Tras haber contraído nupcias por civil hace 10 años, Flor Polo anunció que se casará por religioso con Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz estuvo presente en “Mujeres al mando” donde dio la inesperada noticia.

“Sí, estoy viendo con mi esposo Néstor en casarnos ya este año, yo quiero casarme de religioso y que mis hijos me lleven la cola”, aseguró Florcita. Además, se animó a contar qué tipo de vestido le gustaría usar ese día tan especial.

“Será uno en transparencia, con encaje de pedrería en corte sirena”, aseguró Polo. Si bien este año por la pandemia va a ser difícil que se puedan hacer fiestas, confesó que tienen planeado hacerlo en el 2021:

“Si Dios quiere, ya nos podremos casar el próximo año con mi esposo”, agregó Florcita con una notable emoción. En el programa también recordaron cuando se casó por civil con Néstor Villanueva donde asistieron muchos personajes del espectáculo y las cámaras de televisión.

RECUERDA A SU PADRE

La fecha quedó grabada en la historia de la música peruana como el momento en que falleció Augusto Polo Campos, uno de sus más grandes compositores, autor de himnos populares como “Contigo Perú”.

A dos años de su muerte, Flor Polo Díaz, hija del músico con la exvedette Susy Díaz, decidió visitar los restos de su padre, enterrados en el cementerio de Huachipa. Desde su cuenta de Instagram, le dedicó un conmovedor mensaje.

“Hoy, 17 de enero, mi padre cumple 2 años de no estar con nosotros. Conforme pasa el tiempo, tu ausencia se siente más. Qué no daría por verte una vez más y poder abrazarte fuerte y decirte cuánto te amo”, escribió la popular ‘Florcita’ en uno de sus ‘stories’.

Asimismo, recordó a su padre como un hombre a quien siempre acudía para pedir consejos. “Mi zambito, no sabes cuánto te necesito, necesito escuchar esos consejos que siempre me diste, necesito sentir esas bendiciones que siempre me dabas y ese beso en la frente con amor a papá”, expresó.