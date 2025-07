"Es una exageración": Tilsa Lozano califica como "cortina de humo" el caso de Korina Rivadeneira

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tilsa Lozano se refirió al caso de Korina Rivadeneira quien sufrió tocamientos indebidos por parte de un bailarín en el show Dioses del Circo: Virtuoso el último domingo 20 de julio en Surco y que terminó con una denuncia penal y una detención preliminar del implicado.

La exconejita de Playboy consideró el hecho como “una exageración” y calificó como “cortina de humo” la denuncia, intervención y detención contra el bailarín de nacionalidad húngara, quien se encuentra detenido en la Dirección de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“A mí me parece una exageración y creo que una vez más están haciendo una chiqui-cortina de humo”, comentó la modelo durante la emisión del programa La Noche Habla el último martes. “¿Cuántas mujeres son golpeadas, violadas, masacradas y hasta el día de hoy no hacen nada?”, cuestionó Lozano.

El último lunes, el bailarín de nombre Vajda Zolta fue detenido en el distrito limeño de Miraflores, luego de que Rivadeneira presentara la denuncia en la comisaría de Monterrico. Posteriormente, el extranjero fue trasladado a la Depincri de Surco para continuar con las investigaciones correspondientes.

Tilsa Lozano consideró como "teatro" la detención contra bailarín húngaro en caso Korina Rivadeneira. | Fuente: Instagram (tilsa_lozano)

Mariella Zanetti sobre caso Korina Rivadeneira: “No es una exageración”

Por su parte, Mariella Zanetti, quien estaba como panelista invitada, mostró su desacuerdo con Tilsa Lozano. “A mí no me parece una exageración. A mí me parece que es un acto justo, que tiene que quedar en precedente”, señaló la ex vedete.

“Tilsa el hecho de que la justicia no sea igual para todos, no me parece que este mal. Está bien como han actuado, pero sí considero que la justicia debe actuar igual para todos. No estoy de acuerdo contigo, Tilsa”, añadió Zanetti.

Ante la respuesta de Mariella, Tilsa calificó como “teatro” el acto de la PNP contra el extranjero que tuvo el polémico acto contra Korina Rivadeneira.

“Hacen un teatro, sacan al chico enmarrocado. Ok, está mal. Tiene que pagar una multa y recibir una pena. Que ella lo denuncie, pero que lo saquen enmarrocado cuando hay tanto golpeador y violador suelto me parece que aprovecharon que la persona era pública. A mí me parece una exageración”, sostuvo.

Ministerio de la Mujer condenó acto de violencia contra Korina Rivadeneira

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condenó los tocamientos indebidos que hizo un bailarín en perjuicio de Korina Rivadeneira durante el show Dioses del Circo: Virtuoso en la noche del último domingo.

"El MIMP rechaza enérgicamente toda forma de violencia que vulnere la dignidad de las mujeres (…) Expresamos nuestra solidaridad con la señora Korina Rivadeneira, quien habría sido víctima de actos de violencia sexual durante una función artística", sostuvo la institución del Estado en un comunicado en redes sociales.

Del mismo modo, el Ministerio de la Mujer puso a disposición de la conductora de televisión "los servicios del Programa Nacional Warmi Ñan, con el fin de brindarle atención integral y contribuir con su acceso a la justicia, recuperación y protección".

