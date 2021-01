Valeria Piazza padece una enfermedad incurable, pero logró controlarla y ve con ánimo el futuro. | Fuente: Instagram

Valeria Piazza, ganadora del Miss Perú 2016, ha aprendido a valorar cada oportunidad que se le aparece después de superar una complicación en su salud. Como se recuerda, ella dio a conocer que padece el síndrome de Behcet, una enfermedad incurable que ataca a los vasos sanguíneos.

"No podía caminar, fue terrible. Gracias a Dios seguí un tratamiento en Barcelona y mejoré", recordó la comunicadora a quien le detectaron el mal en el 2018.

Con la llegada de la pandemia del coronavirus, Valeria Piazza ingresó al grupo de las personas vulnerables porque el tratamiento bajó sus defensas. Pero ahora se encuentra con más ánimos.

"Me siento mejor. Por eso he aprendido a valorar mucho la vida y las oportunidades que aparecen", sostuvo la conductora de "América Espectáculos", en reemplazo de Rebeca Escribens, al diario El Popular.

EL APOYO DE LA PAREJA

La exmiss Perú admitió que su pareja Pierre Cateriano ha sido su gran apoyo en su camino para enfrentar el síndrome de Behcet. "Sí lo fue, tenemos 10 años juntos. El 2020 estábamos haciendo planes de boda pero llegó la pandemia, esperaremos que todo esto pase. No quiero casarme con mascarillas", manifestó.

Antes de celebrar el matrimonio o pensar en los hijos, Valeria Piazza quiere consolidarse en la conducción -está por cumplir tres años frente a las cámaras- y en el negocio que abrió con su pareja. Por otro lado, contó que este año debudará en el cine.

"Al inicio de la pandemia llevé talleres de actuación y estaré en una película nacional que será comedia", adelantó.

LA ENFERMEDAD

A finales del 2017, la exreina de belleza fue hospitalizada durante varias semanas debido a la enfermedad autoinmune, que hasta el momento enfrenta. “(Fue un tiempo) de mucho miedo, de incertidumbre. Me dio una crisis, estuve en la clínica por semanas y no sabían qué tenía. También era sentir ese miedo de (no saber) qué era lo que iba a pasar conmigo, si iba a salir de esta", expresó hace casi un año.

Piazza contó en qué consiste su tratamiento: "Todas las semanas uso las inyecciones y es un tratamiento que por lo menos tengo que tenerlo 5 años.No se cura pero la tengo controlada".