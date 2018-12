Vanessa Terkes denuncia que vienen utilizando su nombre e imagen para ofrecer trabajos y pedir 'cupos' en La Victoria. | Fuente: Instagram | Vanessa Terkes

La actriz Vanessa Terkes utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que "algunos inescrupulosos" vienen utilizando su nombre e imagen para ofrecer puestos de trabajo y 'cupos' en la Municipalidad de La Victoria.

"Como muchos saben yo soy esposa de George Forsyth, próximo alcalde de La Victoria y persona que cuenta con todo mi apoyo porque es un gran ser humano. Me he enterado de que existen personas que están tomando mi nombre y mi imagen para ofrecer trabajos, e incluso, 'cupos' en nuestro distrito", dijo la intérprete en un video publicado en la mencionada red social.

Vanessa Terkes señala que muchas personas se le acercan a diario en la calle para pedirle fotos y al parecer algunas de estas imágenes las utilizan para pedir dinero o estafar a mucha gente en La Victoria.

"Yo como todos saben soy actriz y se me acerca gente a pedirme fotos. Yo no tengo una bolita mágica para saber quién usa esa foto para algo bueno o para hacer algo malo. Con este mensaje quiero decirles que no se dejen sorprender por gente inescrupulosa que lo único que quiere es sacarles dinero a ustedes. Yo no estoy pidiendo nada ni lo voy a pedir nunca", enfatizó la actriz.



En la leyenda de la publicación, Vanessa Terkes le pide a la gente víctima de estos engaños que "no se dejen sorprender y denuncien por favor a las personas que se acercan a ustedes con malas intenciones".

Como se recuerda, George Forsyth y Vanessa Terkes se casaron el pasado 15 de setiembre en una romántica boda religiosa, la cual fue muy mediática y fue denominada como la boda del año.