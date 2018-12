Durante su luna de miel, Vanessa Terkes y George Forsyth han tenido la oportunidad de encontrarse con el Papa Francisco. Así lo dio a conocer la actriz a través de su cuenta de Instagram.

Ella subió una imagen donde se ve a los tres en la Basílica de San Pedro en el Vaticano (Italia). "Doblemente bendecidos", escribió la artista que se casó por religioso en setiembre. "Amor, fe, compromiso y el Papa Francisco. Un momento y una sensación que no olvidaré jamás", agregó en su cuenta de Instagram.

Luego de una intensa campaña electoral, que concluyó con el ex futbolista como alcalde electo de La Victoria, la pareja partió de luna de miel a Asia y Europa. Previamente, Vanessa Terkes y George Forsyth visitaron la Catedral de Milán, el lago de Garda y Venecia en Italia.

"Pidiéndole a papito Dios que nos cuide, proteja y nos dé todo lo que necesitamos para afrontar lo que se viene", escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Los recién casados viajaron previamente a Japón donde visitaron templos y santuarios, un parque de diversiones y la popular calle Takeshita (barrio de Harajuku) que, según la actriz, es la "Gamarra de Tokio" por el gran número de tiendas.

MATERNIDAD A LA VISTA

Vanessa Terkes confirmó que quiere ser madre por segunda vez. Como se sabe, ella tiene una hija de 23 años llamada Sujetka Val Terkes. "Por supuesto que se puede ampliar [la familia], esa es la idea. En realidad, tenemos todas las ganas. Quiero poder encargar el próximo año y hay que preparar el cuerpo. Tengo 40 años", dijo la actriz a RPP Noticias.

¿APOYARÁ EN LA ALCALDÍA?

La artista desea apoyar a George Forsyth, en la municipalidad de La Victoria, con temas relacionados a los adultos mayores, los niños, las mujeres maltratadas y gente con discapacidad.

"Estoy viendo la opción de agarrar algún trabajo aquí y que este no me tome mucho tiempo porque hay muchas cosas que hacer por La Victoria y, la verdad, es un trabajo que me llena mucho. Pero al mismo tiempo, yo tengo que tener un trabajo [como actriz] porque de algo tengo que vivir", agregó.