Vanessa Terkes se refirió nuevamente al posible romance que habría entre George Forsyth y Alejandra Baigorria. | Fuente: Composición

Vanessa Terkes habló nuevamente sobre los rumores que hablan de un posible romance entre George Forsyth y Alejandra Baigorria y aclaró sus anteriores declaraciones donde insinuó que ambos estarían armando una estrategia para que el alcalde de La Victoria llegara con buenas miras a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el 2021.

En una entrevista para “En Boca de Todos”, Vanessa Terkes fue una de las invitadas donde mencionó que no le molesta que su exesposo esté rehaciendo su vida con Alejandra Baigorria. A ello, agregó que les desea toda la felicidad del mundo:

“En este momento de mi vida estoy feliz. Les deseo la felicidad a todos. Yo lo único que quiero es que todos estén contentos”, dijo refiriéndose a George Forsyth y a la empresaria de Gamarra.

Terkes confesó que sus anteriores declaraciones fueron malinterpretadas: “La verdad es que ahorita mi vida ya está hacia adelante, mi relación pasó hace mucho tiempo”, aseguró.

Sin embargo, Ricardo Rondón insistió en que comentara sobre sus anteriores declaraciones a lo que Vanessa respondió: “Ese tema (su relación) se queda en el pasado, ahora estoy contenta y voy hacia adelante”, finalizó, aludiendo que ya no hablaría más del tema.

LA RESPUESTA DE ALEJANDRA BAIGORRIA

Cuando se mencionó nuevamente la posibilidad de que Alejandra Baigorria participe en una campaña política con George Forsyth, la empresaria dijo lo siguiente: “Eso es algo que yo ya aclaré. Me parece delicado, yo soy una dama, soy una mujer y creo que los trapitos se lavan en casa. Yo personalmente pienso, como Alejandra Baigorria, que yo no me prestaría para una cosa así jamás. Las personas que me conocen lo saben”.

Además, no dejó de destacar el trabajo que viene haciendo George Forsyth como alcalde de La Victoria. En esa misma línea, la chica reality manifestó que el político no necesita a nadie al lado para lanzar una campaña.

“George Forsyth no necesita hacer una campaña colgándose de alguien o estando con alguien. Yo creo que él está en un primer lugar gracias a su trabajo, lo que vemos todos los días en la mañana, en todo lo que él hace. Yo soy sincera y tengo que decir las cosas como son”, confesó Baigorria.