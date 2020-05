Vanessa Terkes opinó sobre George Forsyth y Alejandra Baigorria. | Fuente: Composición

El acercamiento entre George Forsyth y Alejandra Baigorria ha traído una serie de comentarios positivos ya que muchos de sus fanáticos esperan verlos juntos como pareja. Sin embargo, la exnovia del alcalde de La Victoria, Vanessa Terkes, se animó a hablar sobre el posible romance que habría entre ambos.

“Yo no tengo nada que decir, la gente se da cuenta de las cosas, el peruano no es tonto... ¿Ya vienen las elecciones, no? Ja, ja, ja, mejor calladita me veo más bonita”, dijo la exconductora de televisión para el diario El Trome.

A pesar de ello, la expareja de Forsyth aseguró que se siente tranquila y no ahondó más en el tema. Además, recalcó que está soltera y a pesar de que hay pretendientes, prefiere dedicarse a su casa y a su hija que ha ido a vivir con ella a su departamento.

Por otro lado, Vanessa Terkes confesó que la documentación de su divorcio quedó paralizado por el nuevo coronavirus; sin embargo, espera que se reanude después de que pase la cuarentena.

“Nada, se paralizó todo por la pandemia, pero yo estoy feliz y tranquila; tengo salud, trabajo, mi hija está conmigo, estoy bendecida por todos lados”, aseguró.

POSIBLE ROMANCE

Cabe resaltar que George Forsyth y Alejandra Baigorria han estado trabajando juntos para entregar una buena cantidad de mascarillas a los efectivos policiales de La Victoria. Sin embargo, el alcalde no dudó en afirmar que sí se encontraba interesado en la exparticipante de "Esto es guerra":

“Es una muchacha trabajadora, chamba, humilde, que es lo que obviamente me gusta mucho de las personas. Ella misma carga sus sacos en Gamarra, la he visto personalmente. Aparte es guapísima, entonces ¿cómo no podría pasar algo? Por supuesto que podría pasar algo más. Le tengo mucho respeto”, aseguró al diario El Trome.