Vania Bludau envió un motivador mensaje | Fuente: Instagram

Vania Bludau reside en Miami junto a su novio, el abogado Frank Dello Russo, y desde allí comparte sus actividades diarias con sus más de 2.9 millones de seguidores que tiene en su cuenta personal de Instagram.

Esta vez, la modelo compartió una fotografía en bikini, en la que se podía apreciar sus estrías, y la acompañó con un motivador mensaje sobre la aceptación que todos deben tener hacia sus cuerpos.

“Tu cuerpo no está arruinado, eres un maldito tigre”, refirió Vania Bludau. “AMA TUS LÍNEAS !!! Aquí también hay estrías, celulitis.. y todo bien”, añadió la exchica reality de 29 años a su publicación, que obtuvo en menos de un día más de 52 mil likes.





Ante ello, varios cibernautas comentaron su publicación con frases de agradecimiento por mostrarse tal como es. “Yo también amo mis estrías a causa de mis subidas y bajadas de peso”, escribió una usuaria. “Que lindo de tu parte mostrarte tal cual y enseñarnos a amarnos tal como somos”, anotó otra seguidora.





PREPARATIVOS PARA LA BODA

Vania Bludau se comprometió con el abogado Frank Dello Russo, en diciembre del 2018, y ambos decidieron que este año celebrarían su matrimonio, en la ciudad de Miami, donde residen desde el 2016.

Sin embargo, no todo es color de rosa para Bludau, pues ha contado lo difícil de organizar el evento, que constará de tres días: el matrimonio civil, una cena con invitados muy cercanos y la boda oficial.

"Les cuento que me fui a ver iglesias para el 'matri', que es lo más importante pero no tengo y no están disponibles las que me gustan. ¡Me quiero morir!", contó. "La otra opción es que también puedo hacer la ceremonia en el lugar de la recepción, no es la idea porque siempre he querido casarme en iglesia. Espero encuentre alguna que esté disponible", añadió.