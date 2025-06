"Ya entendió el show": Vania Bludau critica a Onelia Molina por su actitud tras separación con Mario Irivarren

La modelo advirtió incoherencias en la conducta de la expareja de Irivarren.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vania Bludau expresó duras críticas hacia Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren. Durante una reciente edición del programa Esta noche, el tiktoker Ric La Torre reveló una conversación privada que sostuvo con la chica reality donde, según Bludau, Molina se habría "victimizado" públicamente tras su ruptura con el integrante de Esto es Guerra, especialmente luego de insinuar que ciertos hechos ocurridos en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao influyeron en el fin de su relación.

Esta actitud no fue bien recibida por Bludau, quien consideró innecesaria la exposición mediática de la odontóloga. En la conversación, también se abordó la reciente filtración de una fotografía en la que Bludau aparece abrazando a Irivarren, lo que ha alimentado rumores de una posible reconciliación entre ambos, intensificando la atención del público.

Vania cuestionó las acciones de Onelia, señalando contradicciones en su comportamiento, como su participación en el programa Esto es Guerra, donde compartió momentos con Irivarren que sugerían cercanía. “¿Qué hace después cantando canciones con él? ¿Y luego Mario cuidando al perrito de Onelia?”, comentó Bludau, visiblemente desconcertada por la situación.

Por su parte, Ric La Torre añadió que Molina parecía estar disfrutando del "show" mediático, a lo que Bludau respondió con aprobación: “Tienes razón, ya entendió”, insinuando que la expareja de Irivarren se estaría beneficiando de la atención pública.

Alejandra Baigorria también criticó a Onelia Molina

Alejandra Baigorria habló sobre la incomodidad expresada por Onelia Molina luego de su ingreso, junto a Vania Bludau, a Esto es Guerra el pasado jueves. La empresaria de 37 años no dudó en responderle a su -ahora- compañera en el reality de competencia, recordando que ella también pasó por casos similares.

En efecto, la ‘Rubia de Gamarra’ señaló que, al igual que Onelia se muestra incómoda con Bludau, también expareja de Mario Irivarren, y quien provocó que rompiera con el conductor al ser mencionada por este, ella también pasó por situaciones similares con Mario Hart en el programa Combate.

“Yo durante 15 años he llorado. He tirado cascos. He roto una relación en vivo. Me han traído a la otra con la que le hicieron (a mi expareja) el ‘ampay’. Hay que preguntarse si realmente estás lista para un reality. Es cierto, uno puede sentirse mal y todo, pero si no estás lista, das un paso al costado”, señaló Baigorria al programa Amor y fuego.

“Luego, respiras y te vas. Así como yo hice en Combate. Dos meses estuve viajando. Regresé lista para trabajar con mi expareja en ese momento (Mario Hart) y con la actual pareja de él (Korina Rivadeneira). Regresé preparada”, recordó.

¿Onelia Molina tiene un nuevo romance?

La chica reality fue vista junto con un nuevo personaje vinculado al deporte. Se trata de Anderson Santamaría quien semanas atrás se incorporó al club Universitario de Deportes como refuerzo para el Torneo Clausura 2025.

Resulta que las cámaras de Magaly TV: La Firme captaron a Onelia Molina disfrutando de una cena durante la noche junto al futbolista y otros amigos que los acompañaban.

Si bien no hay gestos cariñosos, ambos lucen con mucha confianza compartiendo sonrisas y miradas cómplices mientras disfrutan de su aperitivo.

Como se recuerda, Onelia se encuentra soltera tras su ruptura con Irivarren. Por su lado, el deportista de 33 años no presentó a alguna pareja formal hasta el momento.