"¡Onelia!": los gritos que incomodaron a Vania Bludau tras animar una discoteca en Chiclayo

Su participación en un evento fue opacada por el inesperado grito del nombre de Onelia Molina por parte de los asistentes.

Vania Bludau y Austin Palao volvieron a captar la atención del público luego de una presentación en una discoteca de Chiclayo, cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. La química entre ambos avivó los rumores de un posible romance, especialmente después de haber sido vistos muy cercanos durante la reciente boda de Alejandra Baigorria.

La presentación, que se llevó a cabo frente a decenas de asistentes, fue difundida en la última edición del programa Magaly TV: La Firme. Durante el evento, el público no dudó en intervenir, coreando el nombre de Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren y figura con quien Vania ha compartido un pasado sentimental, lo que generó un momento incómodo para los protagonistas.

El regreso de Bludau al reality Esto es Guerra, donde también convive nuevamente con Irivarren y Molina, ha añadido tensión y expectativas en torno a su vida personal, incrementando el interés mediático por su situación sentimental actual.

Por su parte, la conductora Magaly Medina no se guardó su opinión y lanzó duras críticas a la presentación. “Bien tela su show. No sé para qué los contratan, para que jueguen a los enamorados nomás. Estos hermanos Palao no tienen nada interesante, no hay discurso ni personaje. Creo que la que tiene un poquito más de presencia en el escenario es Vania Bludau”, expresó tajantemente.

Vania Bludau sorprendió a todos con su regreso a Esto es guerra

Vania Bludau se unió al reality Esto es guerra sorprendiendo a Onelia Molina y a Mario Irivarren, quienes terminaron su relación semanas atrás luego de que Vania fue mencionada por Mario en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

La semana pasada, el programa presentó a Vania Bludau y a Alejandra Baigorria como las nuevas competidoras en el reality. Ambas lucieron llamativos trajes de gala, incluso se animaron a desfilar en el set ante la mirada de los demás participantes.

"Hace nueve años estuve en este estudio. Fue poquito el tiempo, algo fugaz, pero ahora feliz de estar acá”, fueron las primeras palabras de Bludau en su retorno al reality.

Este suceso no pasó desapercibido por Mario Irivarren y Onelina Molina. Las cámaras del reality mostraron a la Onelia claramente sorprendida por la inclusión de Vania al programa. Si bien no dijo nada, se pudo ver a la modelo haciendo gestos de confusión y sorpresa.

¿Vania Bludau regresará con Mario Irivarren?



Vania Bludau asegura que su romance con Mario Irivarren quedó en el pasado. La modelo peruana descartó que vaya a regresar con su expareja y negó que haya intentado una conversación. Fue un reportero de Magaly TV: La Firme quien le consultó a Bludau si es que ella habló con Alejandra Baigorria para que pudiera contactar con Irivarren en la fiesta.

Ante ello, la exparticipante de Combate señaló: “¿Yo? Todos saben por qué mi relación con él (Mario Irivarren) terminó. Creo que está de más hablar de ese tema”.

“Quería comentarles algo desde un lugar de mucha calma y respeto. Yo prefiero no involucrarme en ninguna situación que tenga que ver con el video que sigue siendo viral. Estoy en una etapa de mi vida donde priorizo mi bienestar emocional y les agradecería mucho que respetaran ese espacio. Les deseo siempre lo mejor", expresó Bludau en un comunicado en Instagram.