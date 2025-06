¿Mario Irivarren abrazó a Vania Bludau en la boda de Alejandra Baigorria? Foto filtrada enciende las redes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El programa La noche habla difundió una fotografía en la que, presuntamente, se ve a Mario Irivarren abrazando a su expareja, Vania Bludau, durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada el pasado 26 de abril. Esta escena habría tenido lugar antes de que Irivarren hiciera un polémico comentario a la novia, que terminó por romper su relación con Onelia Molina.

El espacio televisivo presentó inicialmente una imagen de Vania Bludau bailando con Patricio Parodi, aquí el detalle es que la modelo lleva un vestido verde. Este mismo atuendo aparece en la captura de video donde se observa a Mario Irivarren abrazando a una joven de espaldas. Aunque el rostro de la mujer no es visible, los conductores del programa no dudaron en asegurar que se trata de Bludau, dada la coincidencia en el atuendo.

El influencer del mundo de la farándula, Ric La Torre, también se pronunció al respecto y aseguró que este revelador acercamiento habría ocurrido antes de la denominada "hora loca" de la fiesta. Durante ese momento, según su versión, Mario Irivarren le habría dicho a Alejandra Baigorria: "Mañana llamo a Vania". Precisamente ese comentario habría provocado el fin de su relación con Onelia.

Mario Irivarren ofreció disculpas a Onelia Molina

Cabe resaltar que Mario Irivarren asistió al matrimonio junto a Onelia Molina, quien no aparece en ninguna de las imágenes reveladas.

La difusión del video y las fotografías ha llevado a muchos seguidores en redes sociales a especular que Onelia ya conocía de antemano esta cercanía entre Mario y su expareja, y que la ruptura no se debió únicamente al comentario, sino también a una posible traición.

En medio de la polémica, Irivarren ofreció disculpas públicas a Onelia y aseguró que sus intenciones eran simplemente "cerrar ciclos". Sin embargo, sus declaraciones no lograron convencer a muchos.

Vania Bludau rompe su silencio sobre la polémica con Mario Irivarren

Vania Bludau dio una respuesta breve pero contundente. Ella negó haber conversado con Mario Irivarren durante la boda y pidió que no se le vincule nuevamente con él, recordando que su relación terminó en medio de acusaciones de agresión. "Si me los cruzo, normal. Yo no les he hecho nada, creo yo, y ellos no me han hecho nada a mí. Bueno, uno sí, pero no me hablo con él en absoluto", comentó, en aparente alusión a Irivarren.

Sin embargo, la nueva imagen difundida parecería contradecir sus palabras; de hecho, los conductores del programa analizaron los gestos de Irivarren en la foto. "Se ve como si estuviera disfrutando del momento, tiene los ojos cerraditos", comentó uno de ellos. Otro añadió: "Está muy atento, como escuchando el susurro de su bebé".

La polémica creció tras el del sorpresivo regreso de Vania Bludau al programa Esto es Guerra, donde compartirá espacio con su expareja y con Onelia Molina.

