Vania Bludau explica su salida de 'Esto es guerra' para entrar a 'El gran chef famosos': "No sé si volveré"

Vania Bludau despejó las dudas sobre su salida de Esto es guerra, programa donde volvió semanas atrás junto a Alejandra Baigorria sorprendiendo a todos luego de la polémica en la boda de Baigorria con Said Palao y que tuvo a Vania como protagonista junto a su expareja Mario Irivarren, quien rompió con Onelia Molina luego de la fiesta.

La modelo e influencer peruana usó sus redes sociales para explicar por qué decidió salir de Esto es guerra: cuerpo y mente al poco tiempo de haber ingresado al reality de competencia donde está Mario Irivarren y la misma Onelia.

Por medio de sus historias en Instagram, Vania Bludau fue consultada sobre su retiro del programa y si ve la posibilidad de volver después. “Lo acordado era estar por unos días, la pasé lindo. No sé si volveré. En unos días empiezo otro proyecto y estoy a la espera de otros más para los próximos meses”, respondió la empresaria de 34 años.

Fue el último 12 de junio que Vania Bludau y Alejandra Baigorria hicieron una sorprendente aparición en el set de Esto es guerra modelando sus trajes de gala ante las sorpresivas miradas de los otros participantes incluyendo Onelia Molina y Mario Irivarren.

“Hace nueve años estuve en este estudio. Fue poquito el tiempo, algo fugaz, pero ahora feliz de estar acá”, expresó Vania en aquella oportunidad.

Vania Bludau y Alejandra Baigorria regresaron a Esto es guerra en junio de este año. | Fuente: Esto es guerra

Vania Bludau regresa a El gran chef famosos en su última temporada

Vania Bludau confirmó su regreso a El gran chef famosos, programa donde ganó la ansiada olla dorada meses atrás. A través de su cuenta de Instagram, la modelo respondió a otro seguidor quien destacó la participación de la chica reality en el programa de cocina.

“No se imaginan la nostalgia que medio al grabar la promoción para la última temporada. Siempre lo voy a decir: El gran chef famosos es el mejor programa en el que yo he podido trabajar. No solo me ayudó a reconstruirme en uno de los momentos más sensibles de mi vida, sino que aparte me permitió conocer a personas inigualables”, sostuvo Bludau en su respuesta.

Cabe mencionar que Vania Bludau apareció días atrás en la promoción de última temporada de El gran chef famosos: el último campeón, que se estrenará en señal abierta el próximo 16 de julio.

“El gran chef me devolvió la sonrisa y por eso vuelvo con ilusión y con una nueva olla en la mente”, exclamó Vania durante el avance de la promoción donde aparece con otro grupo de ganadores de El gran chef famosos como: Ricardo Rondón, Celine Aguirre, Mathías Brivio, Steve Palao y Mariella Zanetti.

Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación tras boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. | Fuente: Instagram

Vania Bludau se sincera sobre Onelia Molina y Mario Irivarren

Vania Bludau rompió su silencio sobre su retorno a Esto es guerra junto a Alejandra Baigorria. La modelo explicó por qué decidió volver al programa y estar en el mismo set con su expareja Mario Irivarren y con Onelia Molina, quien terminó su relación con el conductor luego de que Vania fuera mencionada por él en la boda de Baigorria y Said Palao.

En declaraciones para América Espectáculos, la última ganadora de El gran chef famosos aseguró que no pudo ver a Mario ni a Onelia a pesar de que comparte equipo con el primero y fue colocada detrás de Molina durante la emisión del programa.

“Ni los he visto (a Onelia y a Mario). Creo que a Onelia la pusieron al frente mío, pero no he registrado a la otra persona (Mario)”, respondió Vania, quien descartó cualquier acercamiento con Irivarren tras terminar su relación el 2022.

En ese sentido, Vania Bludau afirmó estar “super feliz y tranquila” con su retorno a Esto es guerra luego de diez años. “La mejor onda del mundo de mi parte. Yo no tengo cólera ni rencor a nadie y creo que nadie tiene ese sentimiento hacia mí”, remarcó.

Finalmente, resaltó que no busca ningún conflicto ni con Onelia Molina ni con Mario Irivarren, quien mencionó que le gustaría “cerrar ciclos” con ella.

“Yo no vine con la pata en alto. No vine a 'destruir' a nadie. Yo solo compito. Yo hago gimnasio, hago deporte, pero aquí, en Esto es guerra, es otra cosa. Puedo competir, puedo perder o ganar, pero no vine a hacerme la 'canchera'”, manifestó.

Vania Bludau explicó su salida de Esto es guerra y su regreso a El gran chef famosos.Fuente: Instagram (vaniabludau)

