La periodista Verónica Linares anunció que se casará próximamente. | Fuente: Instagram / Verónica Linares | Fotógrafo: Giuseppe Falla

Hace unos días, la conductora Rebeca Escribens anunció que su amiga y compañera, Verónica Linares, contraería matrimonio con Alfredo Rivero, su pareja desde hace más de una década y también padre de sus hijos.

"Hablando de matrimonio, tengo una primicia para ti, antes que nadie te lo cuento yo, y es que mi Verónica Linares se casa. ¡Se casa!", dijo entonces la presentadora de "América Espectáculos" ante las cámaras. "Con esta noticia casero, casera, me retiro", agregó.

Este martes, Verónica Linares decidió pronunciarse al respecto y confirmó que está entre sus próximos planes celebrar una boda religiosa —ya que sí tuvo matrimonio civil—, pero precisó que todavía no tiene nada planificado.



"Estamos pensando eso con mi marido, tenemos algo postergado bastante tiempo. Mi suegro murió hace poco, padecía lo mismo que el papá de Rebe. Cuando se muere la familia, te hace pensar que hay cosas pendientes y los pendientes no hay que dejarlos mucho tiempo, porque uno no sabe qué va a suceder", relató al diario El Popular.

Verónica Linares se casará de blanco

De acuerdo con información del medio citado, Verónica Linares contraerá matrimonio religioso el próximo año. Además, la periodista aclaró que espera llevar un vestido blanco el día en que pise el altar junto a su pareja.

"Voy a ser una novia vieja. Imagínate, qué roche no entrar de blanco", comentó al respecto la compañera de Federico Salazar.

Sin embargo, Verónica Linares afirmó que de momento no está planificando la celebración. "No, [no lo tengo planificado]. Es algo que le conté a la loca [Rebeca Escribens] en el santo y bautizo de mi hija, y lo soltó", sostuvo.

Añadió también que le pediría consejos a Valeria Piazza y Ethel Pozo. "Son las que pronto se casan. Vamos a ver qué tal me va", afirmó.

Como se recuerda, Verónica Linares se convirtió en madre por segunda vez en septiembre de 2020. En su momento, rechazó la idea de tener un tercer bebé.



“Yo solo tengo dos brazos para cargar dos hijos, así que ya es suficiente, para gusto está bueno ya. No está dentro de los planes. Con mi esposo hemos decidido quedarnos en dos y punto”, manifestó entonces.

