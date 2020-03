Angie Jibaja arremete contra la televisión: “Ciertos programas, no todos, son una basura”

Angie Jibaja arremete contra la televisión. | Fuente: Instagram

Tras perder la custodia de sus hijos, la modelo Angie Jibaja sostuvo que está trabajando en silencio y lejos de las cámaras de la televisión, para recuperar su tenencia. Entre los requisitos, está el que no se vea involucrada en escándalos.

“Quiero recuperarlos. Hay ciertos requisitos que me piden: no puedo trabajar en la tele y no escándalos”, contó la exchica 'reality' en Instagram.

A propósito de su alejamiento de la pequeña pantalla, criticó los contenidos televisivos luego de que una abogada, invitada al espacio “Válgame”, opinara sobre su caso y sobre la posibilidad de que pueda recuperar a sus pequeños.

“Si no me ven en la televisión es porque ciertos programas, no todos, son una basura. No me saquen en sus programa por favor, se los suplico, no saquen imágenes de hace un año, por Dios”, señaló indignada Angie Jibaja.

“Esta abogada... ¿quién es? Por favor, esa abogada qué feo su corazón. ¿Cómo va decir que cada tres días hago escándalo? Si la última fiesta a la que fui fue la del Callao, la del año pasado, por Año Nuevo”, agregó.

Angie Jibaja aseguró que se esforzará para demostrar que está bien ─entre sus planes, está el de lanzar un libro sobre su vida─ y así poder recuperar a sus pequeños. Cabe anotar que, actualmente, ellos están bajo la custodia de su padre Jean Paul Santa María. Los niños viven con el exchico 'reality' y su esposa Romina Gachoy.

A través de un video, la modelo le pidió a su expareja ─con la voz quebrada─ que le devuelta a sus hijos. Santa María prefirió no hacer comentarios al respecto. Solo indicó, al diario Trome, que los pequeños se llevan bien con su actual pareja y que se encuentra agradecido.