La modelo dijo que "no pasó nada" con Jefferson Farfán. | Fuente: Facebook: Angie Jibaja

Angie Jibaja reveló este sábado, durante su participación en el programa El valor de la verdad, que pasó una noche con el futbolista Jefferson Farfán en una suite de 5,000 dólares de un lujoso hotel de Lima.

Según explicó, fue un encuentro entre dos amigos y que Farfán accedió a pagarle la suite cuando ella vivía en Chile y quería regresar a Lima unos días de visita, luego de haber terminado su relación con Jean Paul Santa María.

“Pasamos una noche de amistad, conversamos bastante, conversamos toda la noche (…) Fue en Lima, él era mi amigo y en ese tiempo yo venía de Chile”.

"No pasó nada"

Jibaja aseguró que durante el encuentro con el futbolista “no pasó nada” y que solo se dieron unos “besitos”. Agregó que si Farfán tenía alguna intención con ella “le salió el tiro por la culata”.

“Hubo sus besitos, porque es súper guapo. Me refiero a su estilo, su ropa, es toda mi onda. Los hombres morenos me encantan, es súper caballero y recontra educado”.

Sobre Paolo Guerrero

La modelo también comentó que nunca conoció al futbolista Paolo Guerrero, con quien se le vinculó cuando el futbolista dio positivo en un resultado analítico adverso. Agregó que todo se trató de una cortina de humo.

“A Guerrero no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, ni siquiera lo he visto en persona. A mí siempre me agarran o de cortina de humo”, comentó.