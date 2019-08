Nicola Porcella regresó a "Esto es Guerra" hace algunos días.

Nicola Porcella ha vuelto a ser separado de "Esto es Guerra". Tal como sucedió luego de los hechos ocurridos en una fiesta de chicos 'reality' que se salió de control, el concursante del 'reality' dejará la competencia luego de protagonizar un video en el que agrede verbalmente a Angie Arizaga.



Fue la productora de "Esto es Guerra", Mariana Ramírez del Villar, quien anunció su salida. "'Esto es guerra' es un espacio de entretenimiento familiar que llega con éxito a millones de personas diariamente. Toda persona que no mantenga una imagen pública correcta no podrá trabajar con nosotros", dijo Ramírez del Villar a "Trome".

La productora también anunció la salida de otra de las participantes del 'reality'.

Periodista se pronunció luego de la demanda por dfamación que le interpuso Nicola Porcella. | Fuente: Captura de TV.

Se trata de Macarena Vélez, quien fue captada en estado de ebriedad al salir de una discoteca. "Visto el video del lunes están fuera del programa Nicola [Porcella] y Macarena [Vélez]", agregó la productora.

NUEVO VIDEO

En su programa, Magaly Medina emitió un nuevo video de Nicola Porcella y Angie Arizaga, esta vez dentro de la discoteca antes de protagonizar la escena original.

"Muchos creen que me voy a atarantar cuando hablan de demandarme. Estoy obrando como periodista y denunciando una agresión verbal", manifestó Magaly Medina. "Las imágenes son explícitas", sostuvo.

NICOLA PORCELLA RESPONDE

El concursante de “Esto es guerra” se pronunció a través de sus redes sociales, luego de que Magaly Medina difundiera el video.

“Basta de señalarme y acusarme directamente con mentiras, imágenes que no prueban nada y situaciones que nunca se dieron de la manera en que se ha querido mostrar”, escribió.

Asimismo, la figura de América TV aseguró que actualmente está concentrado en su carrera y en “crecer profesionalmente como persona”. “Alguna vez puedo haber cometido errores como todos en esta vida”, aseguró.

Finalmente, Porcella arremetió contra Magaly Medina y aseguró que la periodista tendrá que comprobar que él agredió verbalmente a Arizaga, un requerimiento que asegura solicitará por la vía legal y con el apoyo de sus abogados.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que, en el 2015, se difundieron una serie de audios, en los que se escuchaba a la modelo contar que habría amenazado a Nicola con denunciarlo, puesto que la habría agredido físicamente.

"La semana me golpeó horrible, estuve cojeando, me asfixió, me empujó, me rompió la ropa, me ha dejado aquí herida, me ha dicho lárgate... Está enfermo... Le dije: 'Nicola, ni se te ocurra hacerme algo en el canal, ni se te ocurra llamar porque te denuncio', y me dice de ¿qué hablas?... Se cag... de risa", se escuchaba en dicho audio.

Más tarde, en una entrevista con el programa Día D, Porcella admitió haber agredido verbalmente a su expareja, no obstante, descartó que las agresiones hubiesen escalado al plano físico.