Nicola Porcella tras ser captado agrediendo verbalmente a Angie Arizaga: “Basta de acusarme con mentiras”

Nicola Porcella es captado agrediendo verbalmente a Angie Arizaga. | Fuente: Instagram

Nicola Porcella se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, luego de que el lunes 19 Magaly Medina mostrara un polémico video en su programa, en el cual se le observa saliendo de una discoteca ubicada en Miraflores junto a su expareja, la modelo Angie Arizaga.

Lo que ha generado la indignación de la periodista y de los fanáticos de ambas figuras públicas son los insultos con los que el integrante de “Esto es guerra” se dirije a su expareja para que esta se suba a un taxi. "Te estoy diciendo que vamos para allá carajo"; "Cállate la boca conchatumadre"; "Ven acá no me jodas”, son algunas de las palabras que se pueden escuchar.

Cabe mencionar que la conductora Magaly Medina aseguró que tuvo que pagar por el video en cuestión, pues aseguró que habían personas que querían hacer lo mismo para que este no saliera a la luz.

Es así que Porcella ha decidido hacer uso de sus redes sociales para intentar desmentir las imágenes difundidas y asegurar que se está mancillando su reputación. “Basta de señalarme y acusarme directamente con mentiras, imágenes que no prueban nada y situaciones que nunca se dieron de la manera en que se ha querido mostrar”, escribió.

Asimismo, la figura de América TV aseguró que actualmente está concentrado en su carrera y en “crecer profesionalmente como persona”. “Alguna vez puedo haber cometido errores como todos en esta vida”, aseguró.

Finalmente, Porcella arremetió contra Magaly Medina y aseguró que la periodista tendrá que comprobar que él agredió verbalmente a Arizaga, un requerimiento que asegura solicitará por la vía legal y con el apoyo de sus abogados.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que, en el 2015, se difundieron una serie de audios, en los que se escuchaba a la modelo contar que habría amenazado a Nicola con denunciarlo, puesto que la habría agredido físicamente.

"La semana me golpeó horrible, estuve cojeando, me asfixió, me empujó, me rompió la ropa, me ha dejado aquí herida, me ha dicho lárgate... Está enfermo... Le dije: 'Nicola, ni se te ocurra hacerme algo en el canal, ni se te ocurra llamar porque te denuncio', y me dice de ¿qué hablas?... Se cag... de risa", se escuchaba en dicho audio.

Más tarde, en una entrevista con el programa Día D, Porcella admitió haber agredido verbalmente a su expareja, no obstante, descartó que las agresiones hubiesen escalado al plano físico.